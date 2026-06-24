Agenda
Événements & colloques
Les canevas en prose de pièces de théâtre (Lausanne)

Les canevas en prose de pièces de théâtre (Lausanne)

Publié le par Marc Escola

Les canevas en prose de pièce de théâtre

Université de Lausanne, Château de Dorigny

9 octobre 2026

Retrouver sur Fabula l'appel à contributions…

 —

Programme

Matinée :

9h Mots de bienvenue : Lise Michel directrice du Centre d'Études théâtrales

9h10 Introduction : Coraline Renaux, Les moments de la genèse des textes dramatiques

Présidence : Claude Bourqui (Université de Fribourg)

9h30 Marc Douguet (Grenoble & IUF) :

« De la prose aux vers : l’influence du mètre sur l’écriture dramatique ».

10h15 Bénédicte Louvat (Sorbonne Université)

« La Princesse d'Élide de Molière : un canevas en prose ? »

11h Pause café

11h30 Marc Escola (Université de Lausanne)

« Passer à l'acte. La distribution de l'action en scènes et actes »

12h15 Coraline Renaux (Sorbonne université & Université de Lausanne)

« Résolution de la Résolution. Sur un canevas de M. Charpentier »

Après-midi

Présidence : Bénédicte Louvat

14h30 Élisabeth Lacombe (Université de Lille)

Plot, plan en prosa, ou argument ? L’écriture des canevas dans le théâtre français, anglais et espagnol de la première modernité.

15h15 Cécile François-Meynard (Université d'Angers)

Les Deux hommes de Stendhal ou l’impossible passage de la prose au vers

16h00 Corinne François-Denève (Université de Bourgogne)

« Broder sur des canevas ? Pratiques polygraphes, pratiques posthumes des autrices de la Percée Moderne. »

16h45 Mots de conclusion