Les canevas en prose de pièces de théâtre (Lausanne)

Les canevas en prose de pièce de théâtre
Université de Lausanne, Château de Dorigny
9 octobre 2026
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Programme
Matinée :
9h Mots de bienvenue : Lise Michel directrice du Centre d'Études théâtrales
9h10 Introduction : Coraline Renaux, Les moments de la genèse des textes dramatiques
Présidence : Claude Bourqui (Université de Fribourg)
9h30 Marc Douguet (Grenoble & IUF) :
« De la prose aux vers : l’influence du mètre sur l’écriture dramatique ».
10h15 Bénédicte Louvat (Sorbonne Université)
« La Princesse d'Élide de Molière : un canevas en prose ? »
11h Pause café
11h30 Marc Escola (Université de Lausanne)
« Passer à l'acte. La distribution de l'action en scènes et actes »
12h15 Coraline Renaux (Sorbonne université & Université de Lausanne)
« Résolution de la Résolution. Sur un canevas de M. Charpentier »
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Après-midi
Présidence : Bénédicte Louvat
14h30 Élisabeth Lacombe (Université de Lille)
Plot, plan en prosa, ou argument ? L’écriture des canevas dans le théâtre français, anglais et espagnol de la première modernité.
15h15 Cécile François-Meynard (Université d'Angers)
Les Deux hommes de Stendhal ou l’impossible passage de la prose au vers
16h00 Corinne François-Denève (Université de Bourgogne)
« Broder sur des canevas ? Pratiques polygraphes, pratiques posthumes des autrices de la Percée Moderne. »
16h45 Mots de conclusion