Les canevas en prose de pièces de théâtre (Lausanne)

Les canevas en prose de pièce de théâtre

Université de Lausanne, Château de Dorigny

9 octobre 2026

Retrouver sur Fabula l'appel à contributions…

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Programme

Matinée :

9h Mots de bienvenue : Lise Michel directrice du Centre d'Études théâtrales

9h10 Introduction : Coraline Renaux, Les moments de la genèse des textes dramatiques

Présidence : Claude Bourqui (Université de Fribourg)

9h30 Marc Douguet (Grenoble & IUF) :

« De la prose aux vers : l’influence du mètre sur l’écriture dramatique ».

10h15 Bénédicte Louvat (Sorbonne Université)

« La Princesse d'Élide de Molière : un canevas en prose ? »

11h Pause café

11h30 Marc Escola (Université de Lausanne)

« Passer à l'acte. La distribution de l'action en scènes et actes »

12h15 Coraline Renaux (Sorbonne université & Université de Lausanne)

« Résolution de la Résolution. Sur un canevas de M. Charpentier »

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Après-midi

Présidence : Bénédicte Louvat

14h30 Élisabeth Lacombe (Université de Lille)

Plot, plan en prosa, ou argument ? L’écriture des canevas dans le théâtre français, anglais et espagnol de la première modernité.

15h15 Cécile François-Meynard (Université d'Angers)

Les Deux hommes de Stendhal ou l’impossible passage de la prose au vers

16h00 Corinne François-Denève (Université de Bourgogne)

« Broder sur des canevas ? Pratiques polygraphes, pratiques posthumes des autrices de la Percée Moderne. »

16h45 Mots de conclusion