Nord', n°87, avril 2026 : "Pigault-Lebrun" (dir. Daniel Compère, Frédérique Peron)

C'est une re-découverte de Pigault-Lebrun, si célèbre au début du XIXe siècle, que propose ce dossier. Théâtre, romans, essais, correspondance : les nombreuses facettes de son talent y sont évoquées.

Un numéro de Nord' autrefois consacré à Calais (n° 59, juin 2012) s’intéressait aux rares œuvres alors rééditées de Pigault-Lebrun (le roman L’Enfant du Carnaval, 1796, le drame Le Blanc et le noir, 1795) et il présentait une analyse de la réception de Pigault par V. Hugo. Le présent dossier permet au lecteur de 2026 d’enrichir sa connaissance de l’auteur, grâce à des repères nouveaux. Il propose l’analyse d’œuvres appartenant à des genres variés, dévoilant un étonnant talent de polygraphe.

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