Esprit, n° 333, mai 2026 : "Que demander à l'Histoire ? La bataille des récits"

À l’occasion de l’entrée de Marc Bloch au Panthéon, et alors que l’histoire redevient le terrain d’âpres batailles culturelles, ce numéro coordonné par Emmanuel Laurentin repose la question qui ouvrait en 1937 une conférence de Marc Bloch : « Que demander à l’histoire ? ». À lire aussi dans ce numéro : Quel projet de puissance pour l’Europe ? ; Un génocide à hauteur d’enfant ; Les municipales à l’épreuve de l’intelligence artificielle ; Urgence de l’État de droit ; Renaud Camus, un apologiste de la violence.

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Éditorial

La fin d’une illusion

À plusieurs voix

Être professeur à Kaboul Ahmad C.

Un génocide à hauteur d’enfant Joël Hubrecht

Les municipales à l’épreuve de l’Intelligence artificielle Adrien Tallent

Femmes, familles et retraites : l’État face aux mutations sociales Julie Sillet

Le programme d’éducation à la vie sexuelle en question Caroline Charlet

Que demander à l’histoire ?

Que demander à l’histoire ? Emmanuel Laurentin

Penser, agir : la résistance de Marc Bloch Cécile Vast

Les Annales, une révolution historiographique Michelle Perrot

L’écho de Marc Bloch dans l’écriture de l’histoire de l’Afrique Jean-Pierre Chrétien

L’histoire à l’épreuve du faux Jean-Frédéric Schaub

Le détournement de l’histoire Brian SandbergLe devoir d’honnêteté de l’historien Laurent Joly

L’arrogance du présent Michaël Fœssel

Varia

Quel projet de puissance pour l’Europe ? Enrico Letta · Marine TondelierDeux doigts Purple SaxifrageBriser le miroir François Levin

Cultures

Chroniques

Itinéraire d’un apologiste de la violence Bénédicte Chesnelong

Urgence de l’État de droit Matthieu Febvre-Issaly

Recensions

Éloge de la liberté d'Annemarie Schwarzenbach Christophe Solioz

La vie à la lisière. Être ukrainien aujourd’hui de Tetyana Ogarkova et Volodymyr Yermolenko Anne et Laurent Champs-Massart

Adieux de Sebastian Haffner Sylvie Bressler

L’Europe : un État qui s’ignore de Sylvain Kahn Olivier de Lapparent

Le casse-tête démocratique. L’avenir des communes françaises de Martial Foucault et Éric Kerrouche Philippe Boulanger

Réflexions sur le despotisme impérial de la Russie de Sabine Dullin Eugène Berg

L’éclaireur. Penser pour agir avec Paul Ricœur de Dominique Gour Jean-Loup Thébaud

Léon XIV. Portrait d’un pape péruvien de Véronique Lecaros et César Piscoya Jean-Louis Schlegel