Quinze ans après sa première édition aux éditions de l'EHESS, Définir la fiction, l'essai d'Olivier Caïra devenu un classique de la théorie littéraire est accessible en ligne via OpenEdition et donc aussi depuis Fabula : du canular au roman historique, en passant par les jeux de rôle ou les séries TV, Olivier Caïra décortique des exemples singuliers de fiction, appelle à ouvrir cette notion trop souvent réduite au littéraire, et interroge le lien fiction et vérité, en prenant en compte le point de vue des producteurs de fiction comme de celui des publics. Rappelons que l'ouvrage a fait en son temps l'objet d'un compte rendu dans le dossier critique d'Acta fabula "L'aventure “Poétique", adossé au numéro de Fabula-LHT sur le même sujet : "Définir la fiction sans la mimèsis ?" par Claudio William Veloso.
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Publié le par Marc Escola