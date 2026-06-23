Appel à contributions

Modernités russes (2027): La chanson dans la modernité

Le dossier thématique du prochain numéro de la revue Modernités russes (2027) propose d’étudier la chanson dans ses rapports avec la poésie, le théâtre, le cinéma et l’histoire russes. La priorité sera accordée à l’alliance « chanson et poésie », « d’une robustesse rare », « gravée dans le marbre de l’Histoire littéraire » [S. Dourel, 2020, 1].

La poésie, l’art vocal, la musique et les réalisations scéniques se sont toujours combinés en des formes variées :odes antiques, ballades médiévales, cantates, drames lyriques, hymnes, chansons d’auteur, romances et tant d’autres vers chantés. La chanson, ce « parent pauvre des études littéraires »[S. Chaudier & J. July, 2021, 4], représente l’une des manifestations de cette union.

Il est difficile d’imaginer la vie quotidienne sans la chanson. Que ce soit spontanément ou selon une cérémonie codifiée, la chanson sert à célébrer les fêtes, à rendre hommage, à affirmer une conviction politique, à agrémenter la solitude, à dissiper la tristesse, à éduquer les enfants ; « certaines chansons conduisent ceux qui les écoutent à un état poétique »[E. Codo, 2025, 107]. Les usages et les espaces de diffusion de la chanson font penser à eux seuls à une typologie foisonnante : les salles de concert, les églises, le théâtre professionnel ou amateur, les tréteaux de foire, les plateaux de cinéma et de télévision, la rue, la famille.

Certaines chansons, associées à des événements historiques, sont conservées dans la mémoire comme des « récits de témoignage ». Les groupes de rock des années 1980 préfiguraient la fin de l’URSS disparaissant aux accents de leurs hits. L’histoire chantée et dansée de la France est racontée dans le remarquable film d’Ettore Scola Le Bal (Ballando ballando, 1983). Dans la mesure où les chansons sont à la fois « narratives » et « émotives », elles feraient revivre le passé mieux que toute autre œuvre. Elles expriment bien les identités locales, les distinctions générationnelles et la nostalgie.

La liste suivante n’a pas vocation à détailler les pistes de réflexion, mais à en suggérer la diversité en « balayant » de multiples perspectives qu’ouvre la chanson :

la mise en musique des vers; les performances scéniques avec des « arrangements de poésie »[R. Gayraud, 2004, 305] ; les paroles et les courants musicaux : folk, rock, pop, rap, métal, etc. ; les poètes-chanteurs, les poètes-interprètes, les poètes-compositeurs, les paroliers ; la popularité des interprètes qui éclipsent celle des créateurs de la chanson ; les chanteurs dans la prose russophone ; les biographies et les autobiographies des chanteurs, dont les poètes-chanteurs ; diverses circonstances : chansons rituelles, de travail, de fête, de table, de noces, de route, berceuses, etc. ; l’enseignement du chant dans les écoles ; la société et l’engagement : les chansons révolutionnaires, de résistance, de guerre et antimilitaristes ; les identités professionnelles et sociales : chansons paysannes, de soldats, de marins, de bagnards, d’étudiants, etc. ; les chansons de commande et de propagande ; l’humour et la satire dans la chanson ; la scène : spectacles lyriques, opérettes, music-hall, vaudevilles, variétés ; le cinéma : chansons de génériques, personnages interprètes ; l’adaptation à l’écran de biographies de chanteurs ; les films comme un moyen de diffusion de la chanson et comme un support qui attribue au texte de nouveaux sens ; la réception des chansons étrangères, en particulier de la chanson italienne ; une déformation acceptée des chansons ; les œuvres reprises ou réinterprétées les paroles adaptées dans une autre langue ; les festivals, les concours nationaux et internationaux ; les supports matériels d’enregistrement et de circulation des chansons : disques vinyles, cassettes audio, CD, etc.

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Soumission des propositions : juillet–octobre 2026, courriel : modernites-russes@univ-lyon3.fr.

Soumission des articles : janvier–mai 2027, à la même adresse électronique.

Date de réponse après une double évaluation en aveugle : environ deux mois après la soumission de l’article.

Publication : décembre 2027.