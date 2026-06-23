Catherine Penn, Sur deux intraduisibles. Fantaisie et imagination au XVIIe siècle: du lexique général à la terminologie philosophique

Au XVIIe siècle, le rôle de l’imagination dans le processus de connaissance est remis en question par la philosophie cartésienne. Choisissant le français pour langue d’expression, Descartes pose les premiers jalons d’une terminologie philosophique française à un moment où la langue elle-même est traversée par un intense effort de régulation, notamment porté par les dictionnaires.

À la jonction de l’histoire de la langue et de l’histoire des idées, ce livre présente une enquête de sémantique historique qui remonte aux origines de la différenciation sémantique des unités fantaisie et imagination, intraduisibles du lexique intellectuel français. À travers l’analyse et la mise en regard des sources lexicographiques de l’époque avec les textes de Descartes, on s’interroge sur les rapports entre unités du lexique général, termes philosophiques et créativité du philosophe, et finalement, sur la relation d’influence réciproque qui l’unit à sa langue.

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Sulla scia dei lavori dell’Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e la Storia delle Idee e dell’équipe del Vocabulaire Européen des Philosophies, questo volume propone un’indagine di semantica storica dedicata agli intraducibili filosofici fantaisie e imagination nel Seicento, periodo in cui la filosofia cartesiana mette in discussione il ruolo dell’immaginazione nel processo cognitivo. L’obiettivo è verificare se questo cambiamento di paradigma abbia avuto ripercussioni sulla differenziazione semantica dei due lessemi nella nascente terminologia filosofica francese e nella lingua di uso comune, allora in fase di codificazione. Adottando un approccio semantico-lessicale basato sull’identificazione delle relazioni sintagmatiche e paradigmatiche delle unità, si analizzano le definizioni e le modalità d’uso di fantaisie e imagination nei dizionari francesi del Seicento e nei trattati e le lettere di Cartesio, testi fondatori per la terminologia filosofica e la lingua francese. Combinando le metodologie della metalessicografia, della linguistica dei corpora e dell’analisi del discorso, si comparano le fonti lessicografiche con i testi cartesiani per osservare se l’uso che il filosofo fa delle unità fantaisie e imagination sia coerente con gli usi generali e terminologici registrati, e se tale uso abbia avuto un’influenza sulla lingua istituzionalizzata dai dizionari monolingui di fine Seicento. Lo studio mette in evidenza che sono effettivamente rintracciabili prodromi di una differenziazione semantica tra le due unità sia nel corpus lessicografico sia nei testi del filosofo. Inoltre, si osserva un processo di espansione semantica di imagination durante il Seicento, che assorbe alcune accezioni generali e terminologiche del sinonimo fantaisie, sebbene il lessico cartesiano non possa essere considerato la causa originaria di tale cambiamento linguistico.

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Building on the work of the Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e la Storia delle Idee and the Vocabulaire Européen des Philosophies team, this volume proposes a historical-semantic investigation into the philosophical untranslatables fantaisie and imagination. The author’s time frame is 17th century, when the role of imagination in the cognitive process was challenged by Cartesian philosophy. The objective of the study is to examine whether this paradigm shift had repercussions on the semantic differentiation of the two lexemes, both in the emerging French philosophical terminology and in common language use, which was then being codified. Adopting a semantic-lexical approach based on the identification of the syntagmatic and paradigmatic relations of the lexemes, the author specifically analyzes the usage patterns of fantaisie and imagination in 17th-century French dictionaries and in Descartes’ treatises and letters, as founding texts for philosophical terminology and French language. By combining metalexicography, corpus linguistics and discourse analysis methodologies, this study compares lexicographic sources with Cartesian texts in order to observe Descartes’ position with respect to the general and terminological recorded uses. It also examines whether Descartes’ use of fantaisie and imagination had an influence on the language institutionalized by late 17th-century monolingual dictionaries. The author highlights that prodromes of semantic differentiation between the two lexemes are indeed traceable in both the lexicographic corpus and the philosopher's texts. The 17th century also witnesses a process of semantic expansion of imagination, which absorbs some general and terminological meanings of the synonym fantaisie. However, the Cartesian lexicon cannot be seen as the source of this linguistic shift.