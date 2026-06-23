Le procès de Théophile de Viau et la littérature philosophique clandestine (Montpellier)

Le procès de Théophile de Viau et la littérature philosophique clandestine

Journée d’étude internationale

29 JUIN 2024

Maison de la Recherche, Sorbonne Université, Salle D040, 28 rue Serpente, 75006 Paris

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Entrée libre dans la limite des places disponibles, inscription obligatoire :

https://evento.renater.fr/survey/journee-theophile-de-viau-ttrki3is