Le procès de Théophile de Viau et la littérature philosophique clandestine (Montpellier)
Publié le par Marc Escola (Source : Susana Seguin)
Le procès de Théophile de Viau et la littérature philosophique clandestine
Journée d’étude internationale
29 JUIN 2024
Maison de la Recherche, Sorbonne Université, Salle D040, 28 rue Serpente, 75006 Paris
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Entrée libre dans la limite des places disponibles, inscription obligatoire :
https://evento.renater.fr/survey/journee-theophile-de-viau-ttrki3is