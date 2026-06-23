Between, vol. 16, n° 31 (2026) : "Sympoetry: Morphologies of Global Romanticism"
Publié le par Marc Escola (Source : Giovanni Vito Distefano )
Le nouveau numéro de Between, la revue internationale en libre accès et à comité de lecture de l’Association italienne pour la théorie et l’histoire comparée de la littérature (Compalit), est désormais en ligne.
Between, vol. 16, n° 31 (2026) : "Sympoetry: Morphologies of Global Romanticism"
Sous la direction de Simona Beccone (Université de Pise), Sofia Morabito (Université de Pise),
Daniela Pierucci (Université de Pise) et Matteo Zupancic (Université de Pise).