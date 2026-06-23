Le nouveau numéro de Between, la revue internationale en libre accès et à comité de lecture de l’Association italienne pour la théorie et l’histoire comparée de la littérature (Compalit), est désormais en ligne.

Between, vol. 16, n° 31 (2026) : "Sympoetry: Morphologies of Global Romanticism"

Sous la direction de Simona Beccone (Université de Pise), Sofia Morabito (Université de Pise),

Daniela Pierucci (Université de Pise) et Matteo Zupancic (Université de Pise).

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