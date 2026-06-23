Paloma Bravo, Nathalie Peyrebonne, Pauline Renoux-Caron et Hélène Tropé (dir.), Gagner ou fuir l’Espagne. Écritures transfuges, écritures refuges au Siècle d’or

Les rois d’Espagne furent-ils d’infatigables machines à exclure et à exiler, comme semble le prouver l’exode forcé des juifs au XVᵉ siècle, l’expulsion des musulmans, protestants et morisques aux XVIᵉ et XVIIᵉ siècle puis la longue succession d’exclusions postérieures allant jusqu’aux républicains après la guerre civile d’Espagne ?

Aux antipodes de cette intolérance, ne furent-ils pas aussi, aux XVIᵉ et XVIIᵉ, des souverains protecteurs qui offrirent un refuge à des milliers d’exilés en quête de terre d’asile ?

Loin des idées toutes faites sur une Espagne repoussoir, le lecteur de ce livre croise une myriade de destinées inattendues marquées du sceau d’exils aussi surprenants que réversibles. Il mesure également l’importance de l’écriture, véritable terre d’asile pour les fugitifs d’hier comme d’aujourd’hui.