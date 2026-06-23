Nicolas Grenier, Paysage de neige, Monolithes (inédits), préface de Pierre Brunel

« Mais ce qui me frappe immédiatement dans ces deux recueils de jeunesse, c’est leur grande originalité tant dans la forme brève des poèmes que dans l’expression d’une solitude parmi les éléments, que ce soit la neige ou la pierre ».

Extrait de la préface de Pierre Brunel au recueil Paysage de neige, Monolithes (inédits), qui souligne encore la « grande originalité tant dans la forme brève des poèmes que dans l’expression d’une solitude parmi les éléments, que ce soit la neige ou la pierre ». Tout au long de son parcours entre la lumière et le gouffre, le poète arpente un cadre intemporel, comme s’il était « exilé dans un paysage de neige / Hors de ce monde ».

Après un séjour d’études à l’université Humboldt de Berlin, à la fin des années quatre-vingt-dix, Nicolas Grenier, poète français, qui est « bercé par le rythme et le son de la poésie et des poètes, de l’Antiquité au XXIe siècle », comme l’exprime le préfacier, écrit ces poèmes en vers libres. Ils sont imprégnés des lectures de jeunesse des œuvres d’André du Bouchet, Jacques Dupin, Pierre-Albert Jourdan, Eugène Guillevic, Philippe Jaccottet, Yves Bonnefoy, qu'il a cultivés parmi d’autres voix de la poésie contemporaine.

Dans les années 2010, des revues de littérature aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande ont accueilli les poèmes inédits.