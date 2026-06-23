Jessica Lombard, Transhumanisme(s). La philosophie à la rencontre de nos imaginaires techniques

Qu’est-ce que le transhumanisme ? Qualifié d’« illusion technophile », voire de véritable « totalitarisme », rarement un courant contemporain aura suscité autant de fascination pour ses promesses d’émancipation que de rejet face aux menaces d’aliénation qu’on lui prête.

À la croisée de la philosophie de la technique et de l’anthropologie philo­sophique, cet ouvrage propose une approche phénoménologique du transhumanisme, permettant de dévoiler les modalités d’une époque où il n’est plus possible de penser l’humain indépendamment des médiations techniques qui le constituent. Ce travail s’inscrit ainsi dans la réflexion philosophique sur les rapports entre culture et technique, qui explore l’articulation entre les héritages humanistes structurant notre conception de l’humain, et la plasticité des imaginaires techniques contemporains.

À partir d’une recontextualisation des différents mouvements transhumanistes, l’autrice examine l’anthropotechnie du corps (trans)humain aux prises avec les objets techniques, ainsi que la portée d’un devenir structuré par une forme d’optimisme technophile. En montrant comment le transhumanisme s’appuie sur des théories philosophiques préexistantes et s’inscrit dans un vaste débat sur l’activité et la condition humaines, cet ouvrage entend servir d’entrée nouvelle à la question de la technique elle-même, à partir des représentations et des récits par lesquels nos sociétés se donnent à penser l’humain.

Jessica Lombard (Auteur)

Jessica Lombard, docteure en philosophie, est enseignante-chercheuse contractuelle au Centre de recherches en histoire des idées (Université Côte d’Azur) et chercheuse associée à l’Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Ses recherches explorent la question de la technique et de l’objet technique, leurs enjeux philosophiques et anthropologiques pour l’humain, et leur façon d’inspirer le développement de nos imaginaires techniques.