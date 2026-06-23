Patrick Martin-Mattera, Céline Masson (dir.), La Censure dans l'art

La censure est souvent envisagée comme un phénomène d’ordre social ou politique, un instrument de répression idéologique ou un moyen de contrôle de l’opinion. Pourtant, elle ne saurait se réduire à cette dimension coercitive : la censure agit aussi comme un opérateur de régulation symbolique, intervenant dans les processus psychiques et collectifs de manière complexe. Elle traverse l’histoire des sociétés, mais également celle des représentations, du savoir et du sacré.

Patrick Martin-Mattera, psychologue et psychanalyste, est professeur émérite de l'Université catholique de l'Ouest, membre associé au laboratoire RPPsy "Recherches en psychopathologie et psychanalyse", vice-président de l'association de recherche sur les processus de création Pandora.

Céline Masson est psychanalyste, professeure des Universités, membre du Centre d'histoire des sociétés, des sciences et des conflits à l'université de Picardie Jules Verne, et directrice du Réseau de recherche sur le racisme et l'antisémitisme (RRA).