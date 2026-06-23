Cesser de ranger sa bibliothèque ?

Georges Perec avouait qu'il n'avait vraiment compris le sens du mot entropie et de l'énergie négative qu'avec cet exemple : une bibliothèque ne demeure utilisable qu'au prix de la dépense d'énergie nécessaire à son reclassement continu. Une bibliothèque australienne nous apprend aujourd'hui les vertus du désordre, en renonçant au classement Dewey pour faire le pari de la sérendipité…

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Shakespeare côtoie Bowie, dans une bibliothèque sans classement

Un First Folio de Shakespeare, des archives de David Bowie, des documents d'Albert Einstein ou d'Isaac Newton : à Hobart, en Tasmanie, le Museum of Old and New Art a ouvert le Phrontisterion, une bibliothèque souterraine qui renonce au classement Dewey au profit d'un système de repérage inédit.

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