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Cesser de ranger sa bibliothèque ?

Cesser de ranger sa bibliothèque ?

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Publié le par Marc Escola

Georges Perec avouait qu'il n'avait vraiment compris le sens du mot entropie et de l'énergie négative qu'avec cet exemple : une bibliothèque ne demeure utilisable qu'au prix de la dépense d'énergie nécessaire à son reclassement continu. Une bibliothèque australienne nous apprend aujourd'hui les vertus du désordre, en renonçant au classement Dewey pour faire le pari de la sérendipité…

Shakespeare côtoie Bowie, dans une bibliothèque sans classement

Un First Folio de Shakespeare, des archives de David Bowie, des documents d'Albert Einstein ou d'Isaac Newton : à Hobart, en Tasmanie, le Museum of Old and New Art a ouvert le Phrontisterion, une bibliothèque souterraine qui renonce au classement Dewey au profit d'un système de repérage inédit.

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