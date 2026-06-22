Interculturel Francophonies, n° 49 : "(Re)positionner l'œuvre de Johary Ravaloson" (dir. Cynthia Volanosy Parfait)
Le n.49 de la revue semestrielle sur les cultures et les littératures nationales d'expression française Interculturel Francophonies, éditée par l'Alliance Française de Lecce (Italie) et dirigée par Andrea Calì (Università del Salento), vient de sortir. Cette livraison, conscrée à (Re)positionner l'œuvre de Johary Ravaloson, a été coordonnée par Cynthia Volanosy Parfait (Université d'Antsiranana).
Ce volume de la revue Interculturel Francophonies célèbre l’œuvre, le cheminement littéraire de l’écrivain malgache Johary Ravaloson qui inaugure sa carrière littéraire en 1999 avec le Grand Prix de l’océan Indien pour la nouvelle La Porte du sud. Son premier roman Les Larmes d’Ietsé obtient en 2005 le Prix du roman de l’océan Indien. Plus de deux décennies de carrière littéraire partagée entre Madagascar, la Réunion et la France métropolitaine, plus de deux décennies de promotion de la culture nationale dans la Grande Île comme dans l’au-delà des mers, méritent que l’on y consacre un numéro exclusif dans cette revue-culte de la francophonie littéraire. Les textes de l’écrivain malgache ont en effet été l’objet de plusieurs études sérieuses, intéressantes mais non moins éparpillées. Ce volume veut dresser le bilan de parcours et réactualiser les grilles de lecture afin de (re)positionner l’œuvre de Johary Ravaloson dans son contexte naturel et complexe de production et de réception. Les contributions réunies dans ce volume attestent la richesse mais également la cohérence d’un ensemble de productions pourtant variées, éclectiques, traitant des thématiques diverses, ralliant des publics larges, des genres divers allant des romans et nouvelles aux carnets de voyage ou encore aux albums de jeunesse.
Sommaire
Prologue
Johary Ravaloson, Ma langue promise
Introduction
Cynthia Volanosy Parfait, (Re)positionner l’œuvre de Johary Ravaloson
Johary Ravaloson, en véritable écrivain malgache
Jean-Luc Raharimanana, La part du sikidy dans Vol a vif de Johary Ravaloson, étude d’une introduction d’un roman
Dominique Ranaivoson, Johary Ravaloson contestataire et moraliste? ou le renversement des hiérarchies sociales
Cynthia Volanosy Parfait, L’écriture de l’urgence chez Johary Ravaloson
Valérie Magdelaine-Andrianjafitrimo, Le bruissement des signes et des récits dans le paysage malgache. Cheminement dans quelques œuvres de Johary Ravaloson
Jeux intertextuels et métaphoriques à l’œuvre chez Ravaloson
Jean-Louis Cornille, Palimpseste tananarivien
Linda Rasoamanana, Uniques en leurs genres : Amour, patrie et soupe de crabes de Johary Ravaloson vs À feu doux de Salim Hatubou
Bernard De Meyer, « Au voleur »! Quand Ravaloson devient dahalo
Tantely Laëtitia Deleuze, Tisser l’écriture comme un lamba: corps et voix en dissidence contre les violences patriarcales: une lecture de Tribunal des cailloux
Adaptation et traduction face aux défis de la réception
Nirina Ralantoaritsimba, Johary Ravaloson, un auteur intermédial et résistant: La Porte du sud ou l’héroïsation des Dahalo
Annecy Miadana Andoanjarasoa, La Porte du sud de Johary Ravaloson: de la nouvelle à la BD
Zanafy Gladys Abdoul, Johary Ravaloson et les jeunes lecteurs anglophones de l’Université d’Antananarivo: histoire d’une rencontre
Inédits
Johary Ravaloson, Le message de l’eau
Johary Ravaloson, Tana-Masoandro – Antananarivo-Soleil
Bibliographie de Johary Ravaloson
Bio-bibliographie sommaire des collaborateurs
Les numéros d’Interculturel Francophonies