Textyles, n° 70 (juin 2026) : "Jacques Izoard, un homme-époque" (dir. Éloïse Grommerch, Félix Katikakis et Gérald Purnelle)

Textyles, revue des lettres belges de langue française, est une revue universitaire, qui paraît deux fois par an, sous la forme de volumes d’environ 180 pages, comprenant un dossier consacré à une œuvre ou à une problématique, des varias, des comptes rendus d’ouvrages critiques et une bibliographie exhaustive des publications critiques de l’année écoulée dans le domaine des lettres belges. Elle constitue ainsi un véritable organe de synthèse pour la recherche, la documentation et l’enseignement des lettres belges, en Belgique et à l’étranger. Chaque dossier publié par la revue est dirigé par un membre du comité éditorial, éventuellement en collaboration avec un spécialiste invité pour l’occasion.

Le numéro 70 (juin 2026) est consacré au poète liégeois Jacques Izoard (1936-2008). Dans les années 1970, celui-ci s’est affirmé comme un acteur central de l’avant-garde poétique en Belgique francophone. Homme de réseaux, revuiste, éveilleur de vocations, animateur inlassable de la vie culturelle liégeoise, Izoard œuvra toute sa vie à défendre ses cadets et à faire de sa ville natale un centre d’activité poétique majeur de la francophonie, tout en représentant à de nombreuses reprises la poésie belge à l’étranger.

Cet engagement humain ne doit pas occulter l’importance de son œuvre poétique. Forte de plus de cinquante titres, celle-ci a imposé un ton radicalement neuf dans la poésie belge francophone. Loin de l’esthétique néoclassique dominante dans l’après-guerre, elle conserve le goût surréaliste de l’image et des associations libres, tout en s’imprégnant des recherches sur le langage des avant-gardes françaises contemporaines. L’univers très personnel qui s’y déploie, entre obsession du corps et attachement à la réalité sensible, a exercé une profonde influence sur toute une génération.

Malgré ce pedigree imposant, Jacques Izoard demeure négligé par la critique universitaire. Seize ans après son décès, ce dossier entend, à travers des contributions qui envisagent les différentes facettes de sa personnalité en privilégiant tantôt l’angle socio-historique, tantôt l’angle poétique, poser de premiers jalons pour la connaissance et la redécouverte de cette figure singulière des Lettres belges.

Sommaire

Jacques Izoard : un homme-époque

Eloïse Grommerch et Félix Katikakis | Jacques Izoard, un homme époque ?

Martin Groenendaels | Liège-Bruxelles-Liège : Jacques Izoard et le réseau du Journal des Poètes (1960-1990)

Victor Malzac | Jacques Izoard soutien d'Eugène Savitkaya : construction et contrôle d'une posture auctoriale

Gérald Purnelle | Izoard, Eupouste et Kraus, ou la stratégie pseudonymique

Félix Katikakis | Que serait un "izoardisme" ? L'influence stylistique de Jacques Izoard sur les jeunes poètes liégeois des années 1970

Daniel Laroche | Un "je" insaisissable

Eloïse Grommerch | Izoard en gésine : Frappé de cécité dans sa cité ardente (1980 [1962]) ou une poétique en gestation

Stéphane Cunescu | "Le poète est celui qui ouvre les yeux" : Martin Vaughn-James et Jacques Izoard, en dessinant en écrivant

Félix Katikakis | Du côté de la rue Chevaufosse : entretien avec Yves Di Manno

Jacques Izoard | Poèmes inédits, 1963-1969

Félix Katikakis | Jacques Izoard, poète sans poétique ? Fragments épistolaires d'un discours réflexif. Suivi d'une sélection de brouillons de lettres de Jacques Izoard (1959-1973)

Félix Katikakis et Gérald Purnelle | Le Fonds Jacques Izoard

Varia

Adrien Chiroux | Des "routes qui se côtoyent [sic] quelquefois" : André Baillon et la psychanalyse freudienne

Tomoya Baba | L'espace pour le deuil. A propos de Vie et mort d'un étang de Marie Gevers

Chroniques : Comptes rendus

Sophie Piron | Chroniques langagières à la belge (Editions universitaires de l'UMons, 2025, coll. Travaux et documents, n° 15)

Samuel Janssen | Le chant du signe. Dramaturgies expérimentales de l'entre-deux-guerres (Circé, coll. Penser le théâtre, 2024)

Valentina Tanzi | Simenon, Fellini, Jung. Fratelli d'elezione (Rubbetino Editore, 2025)

Maxime Deblander | Oeuvres complètes de Marcel Havrenne (Le Taillis Pré, coll. Ha!, 2023)

Danaé Dubois | De nouvelles formes d'engagement littéraire dans la littérature francophone contemporaine de Belgique. Thomas Gunzig, Charly Delwart et Kenan Görgün (Peter Lang, coll. Documents pour l'Histoire des Francophonies/Europes, 2024)

Chroniques : Fonds

Giulia Ubaldi | Le Fonds Marianne Pierson-PIérard