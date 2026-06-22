Poétiques de l’imaginaire en science-fiction : Mondes, concepts, langages et expressions culturelles (Toulouse)

Université Toulouse Jean Jaurès, Séminaire LLA-Créatis

« Fictions de mondes possibles » 2026–2027

Poétiques de l’imaginaire en science-fiction : mondes, concepts, langages et expressions culturelles

Frédéric Sounac (LLA-Créatis), Yves Iehl (CREG), Jean Nimis (Il Laboratorio)

Les propositions de communication sont à envoyer avant le 1er octobre 2026

Le séminaire « Fictions de mondes possibles » explore les univers de la science-fiction, avec les spécificités propres à différentes cultures géographiques et politiques. Les prospections prennent en compte les valences tant pessimistes (récits de crises, dystopies, récits façon New Wave, cyberpunk...) qu’optimistes (fictions du « Golden Age » de la SF, « hopepunk », « solarpunk »...) des récits sur divers supports (littérature, cinéma, bande-dessinée, audiovisuel) et dans différentes aires géographiques et linguistiques.

En restant sur le terrain d’une investigation du politique (notamment les relations de pouvoir entre les êtres comme dimension centrale des fictions spéculatives contemporaines), la saison 2026–2027 devrait pouvoir poursuivre l’exploration, entamée l’année précédente, des hétérotopies langagières dans les œuvres de science-fiction. Il s’agira ainsi de voir comment apparaissent et s’organisent des contenus linguistiques particuliers selon les époques, les cultures, et les œuvres.

Qu’il s’agisse de littérature (roman, nouvelle), de cinéma, de bande-dessinée, de création graphique ou sonore, les langages sont un instrument substantiel : ils s’avèrent être porteurs d’une idéologie politique et sociale, avec des objectifs éthiques (ceux-ci pouvant être bénéfique ou maléfique – voire les deux – dans leurs mises en œuvre, comme on peut le constater chez Orwell, Huxley, K. Dick, Damasio, Haden Elgin, Le Guin, Gorodischer, les frères Strougatski, et bien d’autres). Ils sont dans le même temps un élément créatif fondamental pour la réception des fictions, de par le graphisme, les images, les formes narratives, l’audace poïétique.

La perspective du séminaire est donc de considérer ces langages (et les langues impliquées)

- soit en tant que vecteur de communication dans les récits, entre personnages et à divers niveaux narratologiques ;

- soit en tant qu’éléments stylistiques de la fiction (éléments de langage spécifiques : scientifique, humoristique, poétique, etc.).

Dans l’optique d’une poétique de fiction spéculative, divers éléments (onomastique, néologismes, jeux de mots ou d’images) peuvent en effet être considérés comme artefacts langagiers à part entière, avec lesquels, chez chaque auteur, lieux communs, motifs et figures sont configurés en des formes d’expression nouvelles (c’est notamment le cas dans la New Wave, le cyberpunk, le steampunk, l’afrofuturisme, pour ne citer que ces « genres »).

Il faut noter qu’au fur et à mesure de l’insertion (de plus en plus marquée) de la SF dans les courants narratifs mainstream, celle-ci a vu apparaître des œuvres très spécifiques (on peut songer notamment à Marie-Aude Matignon (luvan), Li-Cam, Delany, Damasio, Sterling, Ellison...), et que la question linguistique (au sens large de cet adjectif) est par conséquent incontournable dans ces univers fictionnels.

Les analyses peuvent considérer un ou plusieurs auteurs, une ou plusieurs œuvres, et elles peuvent avoir diverses approches – stylistique, historique, politique ou sociologique – intégrant les apports de différents domaines (anthropologie, sémiotique, études féministes et postcoloniales, linguistique, etc.) sont envisageables.

Outre les textes et leurs contenus linguistiques, stylistiques, voire typographiques), l’imaginaire iconographique (imageries graphiques dans les films, mais aussi des couvertures de revues et de livres) peut être un champ d’observation intéressant des évolutions des langages visuels.

Il est également envisageable de prendre en compte la dimension musicale, qu’il s’agisse des bandes-son des films (en tant que langage à part entière), ou de créations spécifiques, comme celles de groupes musicaux inspirés par la science-fiction (Sun Râ, Magma, Tangerine Dream, Hawkwind), celles d’œuvres-concept (court-métrage The Glass Fortress d’Alain Bourret), ou celles des séries animées de Shinichirō Watanabe (entre autres références possibles).

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Séances de l’année 2026-27 : 16 octobre, 13 novembre, 11 décembre 2026, 22 janvier, 26 février, 26 mars, 30 avril, 21 mai, 18 juin 2027

Les propositions de contribution sont à envoyer avant le 1er octobre 2026 aux adresses suivantes : yves.iehl@univ-tlse2.fr, jean.nimis@univ-tlse2.fr

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Suggestions bibliographiques (non exhaustives)

Sources primaires

Stanley Weinbaum, Une odyssée martienne, 1934

Régis Messac, Quinzinzinzili, 1935

Bernard Wolfe, Limbo, 1952

Jack Vance, Les langages de Pao, 1957

William S. Burrough, Nova Express,1964

Robert Sheckley, « Voulez-vous parler avec moi ? », 1965

Samuel Delany, Babel 17, 1966

Roger Zezlany, « Une Rose pour l’Ecclésiaste », 1967

Stanisław Lem, La Voix du maître, 1968

Ferenc Karinthy, Épépé, 1970

Ian Watson, L’enchâssement, 1973

John Varley, « Les Yeux dans la nuit » (Persistance de la vision), 1978

Russell Hoban, Riddley Walker,1980

Suzette Haden Elgin, Native Tongue, 1984

Frank Herbert, L’étoile et le fouet, 1989

Greg Egan, « LAMA », 1995 (Océanique, 2002)

Jean-Claude Dunyach, « Le Système B.O.R.G.E.S », 1990 ; Déchiffrer la trame, 2001

Neal Stephenson, Le Samouraï virtuel, 1992

Iain M. Banks, Effroyabl’Ange1, 1994

John Burnside, La maison muette, 1995

Mary Doria Russell, Le moineau de Dieu, 1998

Ursula Le Guin, Le nom du monde est forêt, 1972 ; Le dit d’Aka, 2000

Ted Chiang, « L’Histoire de ta vie », 1998 ; « Soixante-douze lettres », 2000

Bernard Werber, « Le Règne des apparences », 2002

Frédéric Werst, Ward (Ier et IIe siècles), 2011

Ken Liu, La ménagerie de papier, 2015

Karin Tidbeck, Amatka, 2017

Philippe Testa, L’obscur, 2020

Michael Roch, Té mawon, 2022

Saul Pandélakis, Les hygialogues de Ty Petersen, 2023

Fabien Cerruti, Terra Humanis, 2023

Guillaume Chamanadjian, Sébastien Juillard, luvan, Derrière le grillage, 2025

Luvan, TysT, 2023 ; Nout, 2025 ; Cant, 2025

Sources secondaires

Bellagamba, Ugo, Dictionnaire utopique de la science-fiction, Saint Mammès, Le Bélial’, 2023.

Besson, Anne, Les pouvoirs de l’enchantement : usages politiques de la fantasy et de la science-fiction, Paris, Vendémaire, 2021.

Bréan, Simon, La Science-fiction en France, théorie et histoire d’une littérature, Paris, Presses Universitaires Paris-Sorbonne, 2012, coll. « Lettres Françaises ».

Chomsky, Noam, Le Langage et la pensée (1968), Petite bibliothèque Payot, 2006.

Favard, Florent (dir.), Le récit dans les séries de science-fiction. De Star Trek à X-Files, Paris, Armand Colin, « Cinéma / Arts Visuels », 2018.

Haraway, Donna, Manifeste Cyborg et autres essais (1984), Exils éditions, 2007.

Jingand, Alexia, « Les imaginaires de l’enseignement et de l’apprentissage des langues dans trois romans de science-fiction dystopiques », ReSFuturae, 2024, 23.

Kyrou, Ariel ; Vincent, Jérôme, Pourquoi lire de la science-fiction et de la fantasy, Paris, Nouvelles éditions ActuSF, 2024.

Landragin, Frédéric, Comment parler à un alien ? Langage et linguistique dans la science-fiction, Saint Mammès, Le Bélial’, 2018.

Langlet, Irène, La science-fiction : lecture et poétique d'un genre littéraire, Colin, 2006.

Oberhaus, Daniel, Extraterrestrial Languages, Cambridge, MA, MIT Press, 2019.

Quine, Willard van O., Le mot et la chose (Word and Object, 1960), 1977.

Ray, Alice, Traduire au futur, Saint Mammès, Le Bélial’, 2026.

Ruaud, André-François - Colson, Raphaël, Science-fiction. Les frontières de la modernité, Saint-Laurent-D’Oingt, 2014.

Rumpala, Yannick, « Ce que la science-fiction pourrait apporter à la pensée politique », in Raisons politiques 2010/4 (n° 40), pages 97-113. [https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2010-4-page-97.htm].