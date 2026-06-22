Les Moments littéraires, n° 56 : "Grégoire Bouillier Le rapport, un nouveau genre littéraire"

De Rapport sur moi à Un Printemps avec Arsène Lupin en passant par Le Dossier M, Grégoire Bouillier suit sa propre voie. Comme le roman, l'essai, l'autobiographie, voire la poésie ne lui convenaient pas, il décida dès son premier livre de faire à sa guise et inventa un nouveau genre littéraire : le rapport.

Ses trois premiers livres avaient habitué le lecteur à de petits formats (moins de 160 pages). Puis vinrent les 1 800 pages du Dossier M. Depuis ses livres font toujours plus de 400 pages.

Pourquoi cette inflation de mots ? Grégoire Bouillier travaille la veine autobiographique comme le conseillait François Mauriac dans ses Mémoires intérieurs : « l'auteur d'une autobiographie est condamné au tout ou rien. Ne dis rien si tu ne dois pas tout dire : ton monologue doit être l'expression du magma. ». C’est pourquoi Le dossier M est monumental (deux volumes de 900 pages et un site internet comportant des textes-bonus).

Pour le dossier que nous lui consacrons, Grégoire Bouillier a écrit Chut(e), un texte magistral, drôle, sans cesse rebondissant et si vivant, bien caractéristique de son œuvre.

Au sommaire du dossier :

Rapport sur Bouillier d'Hervé Le Tellier ;

entretien avec Grégoire Bouillier ;

Chut(e) un inédit de Grégoire Bouillier

Également au sommaire du n° 56

Laurent Dauptain, entretien & portfolio

Laurent Dauptain est peintre. Si son œuvre comporte des portraits, des paysages urbains, des marines et des natures mortes, c'est l'autoportrait qui domine sa production. Entre 1997 et 2024, il en réalisa 240, constituant ainsi une sorte de journal intime.

Michel Braud, Journal de Cracovie, 1990-1991

En 1987, jeune professeur certifié, Michel Braud est affecté comme lecteur à l'université Jagellonne de Cracovie. À partir de 1990, il tient un journal. Les pages que nous publions montrent la vie au quotidien, et les changements politiques que la Pologne a connus en 1990-1991.

Michaël Ferrier, Les jours Ferrier

Michaël Ferrier vit au Japon depuis 1992, où il enseigne la littérature à l'université Chuo (Tokyo). En janvier 1988, il commence à tenir un journal, que l'on peut qualifier de journal intime, d'herbier de voyage ou de laboratoire d'écriture.

Ferdinand Bac, Journal 1922

Ferdinand Bac (1859-1952) est un écrivain, dessinateur, caricaturiste, décorateur, paysagiste et lithographe. Tout au long de sa vie, il ne cessera d'écrire, entretenant de nombreuses correspondances avec ses amis et tiendra son Livre-Journal, dont les années 1919, 1920 et 1921 ont été publiées aux éditions Claire Paulhan.

Anne Coudreuse, Chronique littéraire.