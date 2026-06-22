Thèlème. Revista Complutense de Estudios Franceses, n° 41 : "Femmes, groupes et littérature en France au XIXe s." (dir. D. Zanone & E. Boldrini)

Le comité de rédaction de Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses a le plaisir d'annoncer la parution du dernier numéro de la revue, le vol. 41(1) (2026). Celui-ci s'ouvre par un dossier monographique coordonné par Damien ZANONE et Emmanuel BOLDRINI, « Femmes, groupes et littérature en France au XIXe siècle ».

Sept articles de recherche inédits composent ce dossier, qui explorent la géographie littéraire des femmes au XIXe siècle à l'aune de leurs relations, de leurs influences, de leurs affinités et de leurs solidarités. Pour reprendre les mots de l'avant-propos, le dossier invite « à reconsidérer le partage des territoires littéraires de ce siècle à partir des dynamiques de genre qui le traversent. Il entend ainsi participer à une réflexion plus large sur les modalités d’existence collective des écrivaines, sur les formes visibles ou discrètes de leurs sociabilités, mais aussi sur les catégories critiques qui ont contribué à rendre perceptibles ces rencontres ou, au contraire, à condamner à l’esseulement, fût-il comme glorieuses exceptions, les femmes qui écrivent ».

Sommaire en ligne…

Vincent LAISNEY (Université Paris-Nanterre), « Mémoire des groupes littéraires : la revanche des femmes » ;

Violaine FRANÇOIS (UPEC, LIS), « Sur les traces d'une entraide littéraire. Enquête sur les liens entre Élisa Mercœur et ses aînées en littérature » ;

Clémence HOVELAQUE et Damien ZANONE (UPEC, LIS), « “Si j'avais un salon”... Solitaire ou solidaire ? Les ambivalences de George Sand » ;

Sophie MÉNARD (Université de Montréal), « La fabrique médiatique des réseaux de Georges de Peyrebrune, une “petite” naturaliste aux bas bleus ” ;

Emmanuel BOLDRINI (UPEC, LIS), « Antiféminisme et individualisme décadent : le cas Rachilde (Pourquoi je ne ne suis pas féministe, 1928) » ;

Camille ISLERT (ENS Lyon, HISoMA), « Groupe, génération, réseau ? Nommer les liens entre poètes femmes (1900-1914) » ;

Sylvie DUCAS (UPEC, LIS), « Création du jury Femina (1904) : coalition d'autrices pour un droit d'entrée dans la République des Lettres ».



Le numéro 41-1 de Thélème se poursuit, après ce dossier, par onze articles dans la section Varia et par cinq comptes rendus. L'intégralité du numéro est accessible depuis la page d'accueil du site Internet de la revue : https://revistas.ucm.es/index.php/THEL