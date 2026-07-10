Employée depuis la fin du XIXe siècle pour désigner l’apogée supposée de la civilisation française, la notion de "Grand Siècle" occupe une place singulière dans l’histoire culturelle nationale. Longtemps investie d’une fonction célébrative pleinement assumée, elle a fait l’objet, depuis plusieurs décennies, de remises en question nombreuses. Pourtant, rares sont les travaux qui se sont attachés à étudier de manière systématique l’histoire même de cette catégorie, ses conditions d’émergence, ses usages et ses transformations. Les Colloques en ligne de Fabula accueillent les actes du colloque « Un “Grand Siècle” ? Pour l’histoire critique d’une notion » tenue à l'Université de Genève en mai mai 2024) Les contributions réunies par G. Batalla-Lagleyre, J. Blanc, A. Gallay, L. Marquaille et P. Randonneix proposent précisément d’examiner la genèse et les métamorphoses de cette notion, depuis ses premières formulations au XVIIe siècle jusqu’à ses réemplois les plus récents, en France comme dans le reste de l’Europe. Historiens, historiens de l’art, littéraires, philosophes et musicologues y analysent les discours, les pratiques, les œuvres et les institutions qui ont contribué à faire du "Grand Siècle" l’un des "grands récits" de l’histoire française. En retraçant la généalogie de cette catégorie et en étudiant ses multiples appropriations comme les nombreuses critiques dont elle a fait l’objet, ce volume invite à considérer le "Grand Siècle" non comme une réalité historique évidente ou une catégorie neutre, mais comme une construction intellectuelle, culturelle et politique. Les significations qui lui ont été successivement attribuées n’éclairent pas seulement le xviie siècle français ; elles révèlent aussi et peut-être d’abord les préoccupations, les valeurs et les usages du passé propres aux époques qui l’ont inventé, transformé et transmis.

(Illustr. : Allégorie de la Peinture, par Charles-Alphonse Du Fresnoy (1611–1668), Musée des Beaux-Arts de Dijon)