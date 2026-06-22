La littérature en petites coupures. Réception des auteurs français du XIXe siècle dans la presse internationale, 1800-1920 (Lille)

La littérature en petites coupures.

Réception des auteurs français du XIXe siècle dans la presse internationale (1800-1920)

(Université de Lille, 19 mars 2027)

Comment les journaux du XIXe siècle ont-ils diffusé et relayé les textes littéraires français de leur temps ? Cette question sera au cœur de notre journée, qui contribuera à l’étude de la mondialisation d’une littérature perçue comme modèle et à celle des usages concrets de la littérature. Jusqu’à présent, les débuts de la culture médiatique et industrielle transnationale ont surtout donné lieu à des publications sur l’espace transatlantique (Mollier, Sirinelli, Vallotton ; Cachin, Cooper-Richet, Mollier, Parfait, ou encore Lüsebrink & Nagel), négligeant l’espace européen, mais aussi l’action des écrivains sur la diffusion de leurs textes. Favorisés par l’expansion du média périodique, nombre d’auteurs prennent en effet en charge la diffusion de leurs textes critiques et fictionnels ; c’est notamment le cas de Zola (voir Chevrel ; Barjonet & Kehren).

Notre objectif est d’examiner la circulation mondiale des textes courts afin de comprendre leur impact sur la réception des auteurs français. Si le format bref a des avantages évidents – inclusion aisée dans l’espace du journal voire, pour les extraits, exemption de la question des droits d’auteurs – il entraîne aussi des biais et problèmes de réception : lacunes, publication anonymisée, erreur d’attribution, traduction fautive ou divergente, instrumentalisation politique ou publicitaire, porosité trompeuse entre fiction et actualité journalistique (Thérenty)... Ainsi, le texte consacré à la beauté des Juives que Chateaubriand insère dans son Essai sur la littérature anglaise, a été repris et transformé par la presse anglophone, notamment américaine, jusqu’à faire disparaître l’ouvrage d’origine, et même parfois l’auteur (Avellaneda, 2025). Ce type de diffusion lacunaire ou détournée explique en partie les biais ou retards de réception qui frappent certains auteurs français dans les autres pays, ou au contraire la mise en valeur, à l’étranger, d’auteurs moins valorisés en France.

De plus, la manière dont apparaissent les textes d’un auteur dans la presse est influencée par des facteurs géographiques (distance et délais, questions de traduction), géopolitiques et purement médiatiques (situation du médium, stade du développement des périodiques en fonction du pays et de la région, pratiques d’impression et pratiques éditoriales, liberté médiatique relative ou absente, intérêt pour la France et sa culture). Plus largement, l’absence de réglementation internationale en faveur de la protection des œuvres littéraires et artistiques (jusqu’à la convention de Berne en 1886) encourage des luttes transnationales pour la domination et la reconnaissance (étudiées surtout par Pascale Casanova) et bouleverse les canons nationaux ; mais elle favorise aussi la complémentarité entre les écritures littéraire et journalistique, notamment étudiée par La Civilisation du journal.

Comment la diffusion des textes courts d’auteurs français dans la presse étrangère est-elle susceptible de biaiser la réception des œuvres littéraires ?

Exemples de textes courts :

- citations d’écrivains

- extraits d’œuvres

- textes d’intervention

- nouvelles

- Ne seront pris en compte que des textes diffusés dans un seul numéro de journal et non en feuilleton.

Les réflexions pourront se déployer dans un ou plusieurs des axes suivants :

Axe 1 : Codes, formes, supports médiatiques

Comment les particularités géographiques et structurelles des presses nationales du XIXe siècle influencent-elles la réception des lettres françaises ? Nous explorerons l’impact des formats éditoriaux, des modes de diffusion et du rôle des agences d’information sur l’insertion des extraits de littérature française dans des espaces médiatiques aux codes hétérogènes.

Axe 2 : Géopolitique

Comment le contexte géopolitique conditionne-t-il la réception de la littérature française ? On interrogera l’influence des tensions diplomatiques entre puissances, la complexité des transferts culturels en zones colonisées ou en construction (Amérique du Sud), ainsi que l’impact de l’éloignement géographique et des médiations étrangères sur la circulation des textes (Amérique, Asie, etc.).

Axe 3 : Traduction

La rapidité de diffusion de la presse et la concurrence entre les journaux favorisent-elles une instabilité textuelle (multiplicité des versions) ? La tension entre fidélité et rapidité sera au cœur de l’étude, particulièrement pour les textes à forte viralité. Plus largement, on se demandera pour quelles autres raisons le texte est traduit, ou non.

Axe 4 : Figure d’auteurs

Cet axe explore la fabrique de l’image de l’écrivain français à l’étranger. Nous nous demanderons si la presse privilégie une approche littéraire ou une lecture anthropologique (construction d’un supposé « esprit français »), si l’écrivain français est traité différemment des auteurs locaux ou des auteurs d’autres pays étrangers.

Axe 5 : Transnationalité

Dans quelle mesure certains extraits d’auteurs français sont-ils accueillis dans la presse de différents pays étrangers ? Pour quelle(s) raison(s) ? Comment expliquer cette récurrence transnationale ? Répond-elle à une demande culturelle homogène ?

Axe 6 : Iconographie

La circulation mondiale des textes brefs s’appuie-t-elle sur une iconographie (publicité, illustration, caricature…) ? Pour quelle raison et avec quelle originalité par rapport à l’iconographie fournie par les médias français ?

—

Modalités de soumission

Les propositions de communication, d’une longueur de 500 mots et accompagnées d’une brève bio-bibliographie, sont à envoyer avant le 15 septembre à : extraitsdanslapresse@gmail.com.

La journée aura lieu à l’Université de Lille, aux Services centraux, 42 rue Paul Duez, le 19 mars 2027 de 9h30 à 17h30. Les communications pourront se faire en présentiel ou par visioconférence, sur demande préalable de la part des participant.es.

La journée donnera lieu à une publication, dont les modalités seront communiquées aux intervenant.es dès que possible.

—

Comité d’organisation

Morgane Avellaneda (Université de Nagoya, Japon)

Aurélie Barjonet (Université de Lille, ALITHILA, France)

Hortense Delair (Centre d’étude sur Zola et le naturalisme – ITEM/CNRS-ENS, France)



Comité scientifique

Diana Cooper-Richet (Université de Versailles Saint-Quentin Paris Saclay, CHCSC)

Guillaume Cousin (Université d’Artois, Textes et Cultures)

Florence Godeau (Université Jean Moulin-Lyon 3, IHRIM)

Céline Grenaud (Centre d’étude sur Zola et le naturalisme ITEM, CNRS-ENS)

Karl Zieger (Université de Lille, ALITHILA)



Avec le soutien du laboratoire ALITHILA (Lille, France), du Centre d’étude sur Zola et le naturalisme (ITEM/CNRS-ENS) (Paris, France) et de l’Université de Nagoya (Japon)

—

Bibliographie indicative



AMELINCKX, Frans, C., « Les articles du Mercure de France de Chateaubriand publiés en Amérique (1811) », in Bulletin de la société Chateaubriand, n° 17, 1974, p. 45.

AVELLANEDA, Morgane, « Être dans la presse, est-ce vraiment être actuel ? Popularité, actualité ou commodité : les “Juives” dans la presse américaine », Chateaubriand et l’actualité, Paris, Classiques Garnier, Lettres modernes Minard, 2025.

BARJONET, Aurélie, Zola d’Est en Ouest, Le naturalisme en France et dans les deux Allemagne, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010

BARJONET, Aurélie et KEHREN, Timo, La Mondialisation des lettres. Enjeux de la circulation transnationale du naturalisme, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2025.

BARJONET, Aurélie, ZIEGER, Karl (dir.), Zola derrière le rideau de fer, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2022.

BUARD, Jean-Luc, Culture médiatique et presse numérisée : médiasphère des feuilletons-nouvelles de Marie Aycard (1794-1859), Villeurbanne, Presses de l’Enssib, 2019

CACHIN Marie-Françoise, COOPER-RICHET Diana, MOLLIER Jean-Yves, PARFAIT Claire (dir.), Au bonheur du feuilleton : naissance et mutations d’un genre : États-Unis, Grande-Bretagne, XVIIIe-XXe siècles, Paris, Créaphis, 2017.

CASANOVA Pascale, La République mondiale des Lettres, Paris, Seuil, 1999.

CASTEX, Agathe, DELAIR, Hortense, TETTAMANTI, Valeria (dir.), Quelles nouvelles? Les écrivains naturalistes et la “course folle à l’information” (1870-1914), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, à paraître en 2027.

CHARLIER, Marie-Astrid (dir.), Le Naturalisme en réseaux, dossier Médias 19, Québec, Médias 19, coll. "Dossiers scientifiques", 2026

CHARLE, Christophe, L’Europe des intellectuels, Paris, CNRS Éditions, 2024

CHARLE, Christophe, LÜSEBRINK, Hans-Jürgen, MIX, York-Gothart (dir.), La transculturalité des espaces nationaux en Europe (XVIIIe –XIXe siècles), Traductions, transferts culturels et instances de médiation, Göttingen, V&R Unipress, 2017

CHEVREL, Yves, Le Naturalisme. Étude d’un mouvement littéraire international, Paris, Presses Universitaires de France, 1982

COOPER-RICHET, Diana, “The English-Language press in Continental Europe”, The Edinburgh History of the British and Irish Press, vol. 2, 2020

COOPER-RICHET, Diana, “La presse britannique dans le Paris de la première moitié du XIXe siècle : modèle et vecteur de transferts culturels”, La production de l’immatériel, 2008, p.115-129

COOPER-RICHET, Diana, HAYWARD, Jennifer, RICHET, Isabelle, PRAIN-BRICE, Michelle (dir.), The Edinburgh History of the Transnational British Press in Non-Anglophone Countries, 1800-1914, Edinburgh University Press, 2025.

DELAIR, Hortense, « ‘L’Attaque du moulin’ : au cœur des stratégies zoliennes d’écriture et de publication », « Les Soirées de Médan », Fabula, 2024

DIAZ, José-Luis, L’écrivain imaginaire : scénographies auctoriales à l’époque romantique, Paris, Honoré Champion, 2007.

GRENAUD-TOSTAIN, Céline, LUMBROSO, Olivier, Naturalisme. - Vous avez dit naturalismes ?, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2016.

HERMETET, Anne-Rachel, Les Revues italiennes face à la littérature française contemporaine (1919-1943). Étude de réception, Paris, Honoré Champion, 2003.

KALIFA, Dominique, RÉGNIER, Philippe, THÉRENTY, Marie-Ève (dir.), La Civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle, Paris, Nouveau Monde éditions, 2011

LE BORNE, Françoise (dir.), Filiation, modèles et transmission dans les littératures européennes (1740-1850), Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, 2021.

LÜSEBRINK Hans-Jürgen, NAGEL Anaïs (dir.), Les Journalistes dans la presse en langues étrangères: perspectives transculturelles, Europe - Amériques (XVIIIe-XXe siècles), Baden-Baden, Nomos, 2025.

McNEIL, Guillaume, Le Relevé des jours. Émile Zola écrivain-Journaliste, Paris, Classiques Garnier, 2018

MOLLIER Jean-Yves, SIRINELLI Jean-François, VALLOTTON François (dir.), Culture de masse et culture médiatique en Europe et dans les Amériques 1860-1940, Paris, PUF, 2006.

RISTERUCCI-ROUDNICKY, Danielle, France-RDA. Anatomie d’un transfert littéraire (1949-1990), Lausanne, Peter Lang, 1999.

SAMINADAYAR-PERRIN, Corinne (dir.), Qu’est-ce qu’un événement littéraire au XIXe siècle ?, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2008.

THÉRENTY, Marie-Ève, « Pour une histoire littéraire de la presse au XIXe siècle », in Revue d’histoire littéraire de la France, vol. 103, n° 3, 2003, pp. 625-635.

THÉRENTY, Marie-Ève, La littérature au quotidien : poétiques journalistiques au XIXe siècle, Paris, 2007.

THÉRENTY, Marie-Ève, VAILLANT, Alain (dir.), Presse, nations et mondialisation au XIXe siècle, Paris, Nouveau Monde Éditions, 2010

THÉRENTY, Marie-Ève, VAILLANT, Alain (dir.), Presse et plumes : journalisme et littérature au XIXe siècle, Paris, Nouveau Monde Éditions, 2014.

IXe Congrès de la SERD, « “Vivre vite” Le dix-neuvième siècle face à l’accélération du temps et de l’histoire », 4-6 octobre 2021, https://www.singer-polignac.org/vivre-vite/

XLIe Congrès de la S.F.L.G.C. « Littératures et mondialisation », 4-7 juin 2024, https://sflgc.org/actes/actes-du-44e-congres-de-la-s-f-l-g-c-litteratures-et-mondialisation/