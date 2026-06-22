"L’"autre" mémoire. Pour une préhistoire de la mémoire affective". Conf. de B. Papasogli (en ligne)

Le CAHSA a le plaisir de vous annoncer sa prochaine e-conférence :

« L’“autre” mémoire. Pour une préhistoire de la mémoire affective »

par Benedetta Papasogli

Professeure émérite, Université LUMSA de Rome

25 juin 2026

18h-19h, heure de Paris (CEST)

(9h PDT / 10h MDT / 11h CDT / 12h EDT)

Deux traditions enrichissent la préhistoire de la mémoire affective : d’une part, le filon courtois et baroque de la rêverie, de l’autre, les méthodes de méditation fondées sur l’éveil des sens pour parvenir à un état de présence. Cette « mémoire du cœur » s’approprie, en fait, la richesse sémantique que recèle l’idée du cœur à l’époque de Pascal et de la tragédie, des moralistes et des auteurs mystiques. Quelques questions se posent : puisque la mémoire affective est toujours une mémoire sensorielle, quels sens sont impliqués dans ce processus, et comment leur usage varie-t-il selon les époques ? L’ancienne doctrine des sens spirituels peut-elle éclairer cette nouvelle problématique ? Et d’autre part, si la mémoire affective est un phénomène psychologique qui arrive tardivement au premier plan de l’attention, depuis quand s’intègre-t-elle à la poétique du genre narratif comme élément structurant et déterminant ?

Notice biographique :

Benedetta Papasogli est professeure émérite de littérature française à l’Université LUMSA de Rome et membre de l’Accademia dei Lincei. Spécialiste des moralistes classiques et de la littérature spirituelle, elle a publié, entre autres, Le « fond du cœur ». Figures de l’espace intérieur au XVIIe siècle (édition française revue et augmentée), Champion, 2000 ; La mémoire du cœur, Champion, 2008. Elle a fourni une traduction italienne des Pensées de Pascal (Città Nuova, 2003) et une édition des Cantiques spirituels du Père Surin (Champion, 1996 et 2025). Ses dernières recherches portent en grande partie sur Fénelon, auquel elle a dédié Le Sourire de Mentor (Champion, 2015) ainsi que de nombreux essais.

Nous vous invitons à devenir membre du CAHSA (15 $ CAD/an, payable en ligne) :

https://www.earlymodernreligion.com/

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CAHSA is pleased to announce its next e-conference:

“The ‘Other’ Memory: Towards a Prehistory of Emotional Memory”

by Benedetta Papasogli

Professor Emerita, LUMSA University, Rome

25 June 2026

6:00 p.m.-7:00 p.m., Paris time (CEST)

(9:00 a.m. PDT / 10:00 a.m. MDT / 11:00 a.m. CDT / 12:00 p.m. EDT)

There are two traditions that give rise to what may be called the prehistory of emotional memory: on the one hand, the courtly, baroque strand of rêverie; and on the other, methods of meditation that are based on awakening the senses in order to achieve a state of presence. This latter “memory of the heart” effectively appropriates the semantic richness inherent in the notion of the heart during the era of Pascal, the French moralists, mystical authors, and classical tragedy. Several questions arise here: given that emotional memory is always a sensory memory, which senses are involved in this process, and how does their use vary across different periods? May the ancient doctrine of the spiritual senses be invoked to shed light on this new problem? And furthermore, if emotional memory is a psychological phenomenon that has only belatedly come into focus, since when has it been integrated into the poetics of narrative as a structuring and determining element?

Author Bio:

Benedetta Papasogli is Professor Emerita of French Literature at LUMSA University in Rome, Italy, and a member of the Accademia dei Lincei. A specialist of French classical moralist and spiritual writings, she has published, among other works, Le « fond du cœur ». Figures de l’espace intérieur au XVIIe siècle (revised and expanded French edition; Champion, 2000) and La mémoire du cœur (Champion, 2008). She authored an Italian translation of Pascal’s Pensées (Città Nuova, 2003) and an edition of Père Surin’s Cantiques spirituels (Champion, 1996 and 2025). Her most recent research focuses largely on Fénelon, to whom she dedicated Le Sourire de Mentor (Champion, 2015), as well as numerous essays.

We invite you to consider becoming a member of CAHSA (15 CAD/year, payable online):

https://www.earlymodernreligion.com/

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Le Conseil d’administration du CAHSA / CAHSA’s Executive Board

Arnaud Wydler, président

Corinne Bayerl, vice-présidente

Anne Régent-Susini, secrétaire

Giada Silenzi, chargée de communication

Riccardo Chmielowiec, trésorier

CAHSA - Collectif d’Anthropologie et d’Histoire du Spirituel et des Affects

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