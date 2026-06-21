Anne-Marie Lecoq, Alain Mérot, L'atelier de la grâce

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Grand Prix de l'Essai 2026 de l'Académie française

Faveur divine mystérieusement accordée aux mortels (tel le don du printemps, toujours immérité et toujours renouvelé), la grâce est douceur, clarté, fluidité, légèreté. Associée à la jeunesse, elle vient animer la beauté, elle est la vie même. Chaque grande époque lui a apporté de nouveaux caractères : fécondité et lumière pour les anciens Grecs, nécessité du lien social et de l’amitié chez les Romains, charité et visions paradisiaques au Moyen Âge.

Fortes de ce triple héritage, la Renaissance puis l’époque moderne, au moins jusqu’au XVIIIe siècle, ont reconnu dans l’artiste le vecteur par excellence de la grâce. Par le travail que celle-ci opère en lui, il est à même de faire bénéficier son public des effets du don rare dont il est tributaire. Rencontre qui tient du miracle : l’œuvre gracieuse a toujours été difficile à définir, sinon par ce « je ne sais quoi » qui fait tout son charme.

Au cœur de ce livre, qui associe l’histoire de l’art et des théories poétiques et esthétiques à celle des religions et des sociétés, se trouvent donc les artistes et leurs créations. Les étudier sous l’angle de la grâce permet de les voir dans un nouveau jour, d’en distinguer les multiples nuances et implications, de saisir le fil qui, dès les origines, les relie.

Autour du groupe antique des trois Grâces et de ses métamorphoses successives, véritable point focal de cette étude, les statues des dieux païens rencontrent les Vierges du Moyen Âge mais aussi telle Vénus de Botticelli, tel ange de Fra Angelico ou du Caravage, tel enfant de Chardin… C’est dire l’ambition, mais aussi la variété d’un ouvrage qui réservera à ses lecteurs plus d’une surprise.

Ouvrage publié avec le soutien du Centre national du livre (CNL).