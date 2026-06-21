Anonyme, Quel des deux sexes est le plus excellent (1648) (éd. Sylvain Matton, Préface d'Emmanuel Minel)
Quel des deux sexes est le plus excellent, ici édité pour la première fois, est un texte anonyme daté de 1648 mais d’une étonnante modernité d’accès, par son style clair et vif, et de pensée, par son contenu : un plaidoyer en faveur de la condition féminine, égale et peut-être supérieure à celle des hommes par certaines dispositions physiques et morales. L’argumentation en est savoureuse et prend à contrepied l’arsenal misogyne traditionnel du discours médical, social et moral hérité des temps pré-modernes.
À la lecture savante, ce traité offre des perspectives de recherches et de mise en connexion avec les argumentaires et les usages intellectuels du XVIIe siècle ; à la lecture de tous, il propose un divertissement à la fois exotique, par son décalage temporel, et universel, par les grandes questions morales et sociétales qu’il soulève : rapport à l’éducation, à la patrie, à la violence de guerre…
Marqué à la fois par la modernité rationaliste qu’on dira « cartésienne » et par une sensibilité et une érudition « catholique moderne », il résonne (et raisonne) d’une façon étrangement contemporaine.