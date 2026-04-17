Véronique Pittolo, Casanova

Giacomo Casanova, explorateur, violoniste, écrivain, magicien, espion, diplomate, bibliothécaire, mais avant tout (selon sa propore classification) Vénitien, apparaît ici comme un observateur privilégié d’un siècle à bout de souffle, entre l’Ancien Régime et la modernité naissante. Au-delà de sa réputation de séducteur, Véronique Pittolo voit dans l’homme de lettres un témoin lucide de l’instabilité de son siècle – peut-être pas si éloigné du nôtre, à bien y regarder.

Du libertinage mondain aux débats contemporains sur le genre, le pouvoir et les rapports de domination, l’autrice s’interroge : pourquoi les héros de la séduction masculine ont-ils bâti une légende universelle quand leurs homologues féminines ont été oubliées ?

En revisitant l’héritage des Lumières avec un regard actuel et, il faut bien le dire, une certaine liberté de ton, son "Casanova" interroge les enjeux de société de notre époque, où la littérature continue de couper les têtes sans verser de sang.

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Revue de presse (éditeur) :

DIACRITIK - Entretien avec Véronique Pittolo

FRAGMENTS - Entretien avec Véronique Pittolo

LECTURE - Casanova à la Maison de la Poésie à Paris le mardi 30 juin à 19h30

TABLE RONDE - Véronique Pittolo au Salon du Roman Historique de Levallois le dimanche 28 juin à 15h45

AOC - Un article sur Casanova de Véronique Pittolo

LE MATRICULE DES ANGES - Casanova

SITAUDIS - Une chronique de Casanova de Véronique Pittolo par Yves Boudier