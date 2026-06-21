Les invité.e.s des linguistes atterrée.e.s, Dessine moi une orthographe. Nouvèles en ortografe exploratoire

On a l’habitude de confondre la langue et son orthographe. Mais la langue a longtemps fonctionné sans orthographe, qui n’est que son code graphique, une convention qui a grandement évolué au cours des derniers siècles.

Vous aussi vous avez du stile mais pas forcément d’ortografe ? L’idée d’entrer dans un atelier de création ortografique vous entousiasme ? Alors vous alez adorer ce livre !

Nous, Linguistes atterré·es, encourageons l’apropriation exigeante, la remise en question et l’aproche créative de notre code grafique. Pour amener le public à jouer avec l’ortografe, à inventer de nouvèles règles, à relever le défi de proposer un sistème uni, coérent et pertinent pour le français, nous avons organisé un Concour de nouvèles en ortografe exploratoire sur le tème « été ». 94 persones de diférents pays nous ont envoyé leur nouvèle. Un jury de 40 spécialistes de la langue en a sélectioné neuf pour la pertinence du sistème ortografique proposé et leur qualité litéraire. Vous les découvrirez dans ce recueil.

Lire du français dans une autre ortografe, c’est un peu come revenir en enfance. On retrouve la sensation d’éfort cognitif que demande la lecture mais aussi la fraicheur d’une (re)découverte.