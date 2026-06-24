Ivre de Laure et fou d'Elsa

Dans Le nom du poème (Droz), Fernand Salzmann se penche sur le nom propre de la femme célébrée par Aragon, Elsa, pour proposer une nouvelle trajectoire de l’entreprise littéraire de cet auteur lue sous l’angle du pétrarquisme. La place du poète florentin semble marginale dans l’œuvre d’Aragon, laquelle est plus volontiers reliée à la tradition de la lyrique courtoise. Pourtant, le pétrarquisme est central, à condition de le lire non pas comme une imitation de Pétrarque, mais comme une forme particulière de subjectivation que le chant amoureux engage. Si Elsa est à Aragon ce que Laure est à Pétrarque, il faut comprendre quelles structures sous-jacentes du Canzoniere resurgissent dans l’œuvre de l’écrivain, et sous quelles formes. L’analyse du Fou d’Elsa (1963), recueil culminant dans la poésie d’Aragon, occupe une place importante dans la réflexion, car on y voit comment l’écriture du nom propre chez cet auteur s’articule à trois imaginaires dont elle procède et qu’elle convoque : l’imaginaire du poème, l’imaginaire de l’art, l’imaginaire de l’amour.

Saluons l'édition à La Bibliothèque, avec un avant-propos de Jean Ristat et une introduction de Claude Schopp d'un volume qui réunit Les Yeux pleins d’églises, un carnet de voyage en Italie (1838), dans le Milanais, rédigé et illustré par Marceline Desbordes-Valmore, et le poème d'Aragon, l’un des plus beaux du recueil Les Poètes, où l’on voit Marceline et Louis parcourir une Italie de pluie et de songe.

Et rappelons l'essai de Laurent Lévy, déjà salué par Fabula, Un portrait de Staline. Aragon, Picasso et le parti communiste (La Fabrique), tout comme l'édition l'an passé des précieux Essais d'Aragon dans la "Bibliothèque de la Pléiade".

Aragon se trouve être aussi le héros d'un roman noir de François de Weerts On a tiré sur Aragon (Rouergue Noir) : l'histoire d'une balle qui claque contre la pierre de l'escalier de la Butte du Lion de Waterloo. Un coup de fusil dont on ignore l'auteur, ni s'il visait vraiment la cible : Louis Aragon.