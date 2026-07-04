Une série documentaire produite par le ministère de la Culture (Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945), réalisée par Léa Veinstein et racontée par Florence Loiret Caille, nous fait découvrir le monde de la recherche sur les œuvres d’art spoliées, la politique de réparation des spoliations et les enquêtes au long cours. Diffusée sur France Culture, la série "À la trace. Histoires d'œuvres spoliées pendant la période nazie" retrace l’itinéraire d’un tableau, d’une archive ou d’un livre, c’est restaurer le souvenir de ceux que l’idéologie nazie voulait anéantir. L’œuvre d’art n’est plus seulement un objet de contemplation ou d’étude, elle est porteuse de l’histoire de ses propriétaires, des familles juives persécutées. L’objet se fait témoin. Et lorsque ces témoins – jusqu’alors silencieux – se mettent à parler, c’est la voix des disparus qu’on entend.

(Ilustr. : Nus dans un paysage de Max Pechstein, restituée à ses ayants droit par le ministère de la Culture. Acquise indûment par l'État français au sortir de la Seconde Guerre mondiale, elle appartenait à Hugo Simon, banquier juif allemand réfugié à Paris et traqué par la police)