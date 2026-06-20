Belphégor, n° 24-1 | 2026 : "Approches contemporaines des jeux vidéo" (dir. Fanny Barnabé, Sara Dethise Martinez)

Sommaire

I. Approches contemporaines des jeux vidéos

Fanny Barnabé et Sara Dethise Martinez Introduction : approches contemporaines des jeux vidéo [Texte intégral]

Gabrielle Lavenir et Hélène Sellier Penser une recherche-création ancrée dans une industrie culturelle : récit des pratiques collectives menées autour du jeu vidéo RecovR [Texte intégral]

Flavie Falais S’exporter sans (se) trahir : enjeux stratégiques et représentationnels de la production vidéoludique selon CD Projekt [Texte intégral]

Pierre-Yves Hurel et Bruno Dupont Rassembler, parachever, dépasser : le DAI raconté par les publications de ses clubs[Texte intégral]

Serkan Narmanli « Jouer le jeu » de la convention. Une analyse interactionniste des publics des événements traitant de jeu vidéo en France [Texte intégral]

François-Xavier Surinx Quand le jeu vidéo empiète sur le réel. Fonctions et conditions de la peur métaleptique [Texte intégral]

Mathilde Gourrat Étudier la narration comme élément de gameplay : le cas des narrations-puzzle [Texte intégral]

Lucas Friche Éléments méthodologiques pour l’étude des cartographies vidéoludiques. Typologie et analyse de la licence Monster Hunter [Texte intégral]

II. Comptes-rendus

Anaïs Goudmand Agathe Nicolas. Qu’avez-vous fait à Harry Potter ? [Texte intégral]

Marc Vervel Lucie Amir. Politiques du polar. [Texte intégral]

Anaïs Guilet René Audet, William Charest-Pépin, Mélodie Simard-Houde (dir.). Tenir un blogue au Québec. [Texte intégral]

Michel Delville Philippe Met. Le Giallo, ou l’Enfance de l’art. [Texte intégral]

Vittorio Frigerio Bernard Alavoine, Noëlle Benhamou, Marie-Françoise Lemonnier-Delpy (dir.). Écrire à quatre mains (XIXe-XXIe siècles). [Texte intégral]

(Illustr. : capture d'écran du jeu vidéo Blue Prince, développé par Dogubomb et édité par Raw Fury en 2025)