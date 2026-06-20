Cahiers Marguerite Duras, n° 5 | 2025 : "Duras féministe ?" (dir. Anne Cousseau)

À l’heure de ce que certains nomment la quatrième vague féministe qui aurait émergé au cours des années 2000, orientée vers la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et dont les modalités d’action empruntent largement au médium numérique1, il nous a paru intéressant de réinterroger le féminisme de Duras, son héritage, et les résonances possibles de son œuvre et de sa pensée auprès des mouvements et philosophies du féminisme actuels, mais aussi dans les écritures littéraires contemporaines, notamment auprès des écrivaines d’aujourd’hui. L’enjeu de ce dossier est aussi de réévaluer le féminisme durassien à l’aune d’une histoire des féminismes et des femmes qui, depuis la fin du xxe siècle, s’est enrichie de nouvelles notions, de nouveaux combats et de nouvelles sensibilités, et d’examiner dans quelle mesure ceux-ci peuvent infléchir et renouveler la réception de l’œuvre de Duras sans toutefois basculer dans l’anachronisme.

Comment le féminisme de Duras traverse-t-il notre époque contemporaine ? Et de quel féminisme parle-t-on, ou peut-on parler aujourd’hui, à son propos ? […]

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Sommaire

Dossier critique

Anne Cousseau

Avant-propos

Esther Demoulin

« Nous ne sommes pas dans la concurrence, puisque nous sommes dans l’opposition »

Beauvoir, Duras et la question féministe (1970-1985)

Chloé Chouen-Ollier

« Vous croyez être le roi »

Duras ou le masculin démystifié

Anne Cousseau

Ce qui est dit, ce qui s’écrit

Un féminisme au singulier

Kiev Renaud

La beauté physique chez Marguerite Duras

Quand l’objectivation du corps des femmes fait écran

Émilie Ollivier

Marguerite Duras, Xavière Gauthier, ce que « parleuses » veut dire

Relecture des Parleuses en autofiction féministe

SangYeon Kim

Duras et le féminin spectral

Mémoire du corps, temps fluvial, poétique de la voix

Aynaz Ghaderi Ghalehno

La posture esthétique féministe dans le cinéma de Marguerite Duras

Alicia Rodriguez

Imagined Feminist Cartographies

A Rereading of Marguerite Duras’s Un barrage contre le Pacifique (Through the Lens of Leslie Kern’s Feminist City)

Madelyn Neal Larsen

The Wandering Woman

The Intersection of Capitalist Temporality, Non-Belonging, and Resistance

Christophe Meurée

Le sillage sauvage

Sédimentation d’un féminisme durassien chez les écrivaines belges de l’extrême contemporain

L’œuvre à la loupe

Jean-Yves Coquelin

Du crime, abandonner la scène

Les destinées scéniques de L’Amante anglaise

Hybridités textuelles

Luise Pappe

« Mémoires déformantes, créatives »

Du Vice-consul à Son nom de Venise dans Calcutta désert

Traduire Duras / Duras traduite

Pauline Basso et Laurent Camerini

Appréhender le sensible et la mélodie de Marguerite Duras

Retour d’expérience sur les enjeux de la traduction de Marguerite Duras en arménien