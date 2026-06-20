Cahiers Marguerite Duras, n° 5 | 2025 : "Duras féministe ?" (dir. Anne Cousseau)
À l’heure de ce que certains nomment la quatrième vague féministe qui aurait émergé au cours des années 2000, orientée vers la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et dont les modalités d’action empruntent largement au médium numérique1, il nous a paru intéressant de réinterroger le féminisme de Duras, son héritage, et les résonances possibles de son œuvre et de sa pensée auprès des mouvements et philosophies du féminisme actuels, mais aussi dans les écritures littéraires contemporaines, notamment auprès des écrivaines d’aujourd’hui. L’enjeu de ce dossier est aussi de réévaluer le féminisme durassien à l’aune d’une histoire des féminismes et des femmes qui, depuis la fin du xxe siècle, s’est enrichie de nouvelles notions, de nouveaux combats et de nouvelles sensibilités, et d’examiner dans quelle mesure ceux-ci peuvent infléchir et renouveler la réception de l’œuvre de Duras sans toutefois basculer dans l’anachronisme.
Comment le féminisme de Duras traverse-t-il notre époque contemporaine ? Et de quel féminisme parle-t-on, ou peut-on parler aujourd’hui, à son propos ? […]
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Dossier critique
Avant-propos
« Nous ne sommes pas dans la concurrence, puisque nous sommes dans l’opposition »
Beauvoir, Duras et la question féministe (1970-1985)
« Vous croyez être le roi »
Duras ou le masculin démystifié
Ce qui est dit, ce qui s’écrit
Un féminisme au singulier
La beauté physique chez Marguerite Duras
Quand l’objectivation du corps des femmes fait écran
Marguerite Duras, Xavière Gauthier, ce que « parleuses » veut dire
Relecture des Parleuses en autofiction féministe
Duras et le féminin spectral
Mémoire du corps, temps fluvial, poétique de la voix
La posture esthétique féministe dans le cinéma de Marguerite Duras
Imagined Feminist Cartographies
A Rereading of Marguerite Duras’s Un barrage contre le Pacifique (Through the Lens of Leslie Kern’s Feminist City)
The Wandering Woman
The Intersection of Capitalist Temporality, Non-Belonging, and Resistance
Le sillage sauvage
Sédimentation d’un féminisme durassien chez les écrivaines belges de l’extrême contemporain
L’œuvre à la loupe
Du crime, abandonner la scène
Les destinées scéniques de L’Amante anglaise
Hybridités textuelles
« Mémoires déformantes, créatives »
Du Vice-consul à Son nom de Venise dans Calcutta désert
Traduire Duras / Duras traduite
Appréhender le sensible et la mélodie de Marguerite Duras
Retour d’expérience sur les enjeux de la traduction de Marguerite Duras en arménien