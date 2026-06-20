Journée d'études

Faire monde ensemble : Scénographie et coexistence dans les pratiques scéniques contemporaines en Asie

en ligne, le vendredi 26 juin entre 13h et 15h30 (heure de Paris)

sous la direction scientifique de Hongchen ZHANG dans le cadre du LIRIS (Laboratoire International de Recherche sur les Images et la Scénographie) attaché à l'IRET (Institut de Recherche en Études Théâtrales - Sorbonne nouvelle).

Découvrir sur Fabula le détal du programme…

Pour celles et ceux qui souhaiteraient nous suivre, un lien de connexion Google Meet se trouve dans le programme en pièce jointe.

Grâce à la traduction simultanée, vous pouvez sous-titrer les interventions dans la langue de votre choix.