La Poétique du Tasse

L'auteur de La Jérusalem délivrée, dont l'influence sur l'ensemble de la littérature européenne fut considérable pendant près de trois siècle, fut aussi un solide poéticien. Françoise Graziani nous restitue ses trois Discours de l’art poétique et les six Discours du poème héroïque (Classiques Garnier). Sans cesse remaniés entre 1564 et 1594, ce vaste ensemble témoigne de la méditation constante du Tasse sur les liens qui unissent poésie et philosophie et sont inséparables des vicissitudes qui ont marqué sa vie et l’histoire de la littérature européenne.

Pour tromper l'attente de la prochaine parution de la livraison de la revue K consacrée à l'une des héroïnes du grand poème de Torquato Tasso : "Clorinde : les obscurités d’une guerrière", on pourra revenir au compte rendu donné il y a quelque vingt ans par Mathieu de La Gorce à Acta fabula sur l'essai de Giovanni Careri, Gestes d’amour et de guerre : La Jérusalem délivrée, images et affects (XV-XVIIIe s.) : "Itinéraire de la Jérusalem délivrée".

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