Maurice Pons, Mademoiselle B.

Dans le village de Maurice Pons, il circule d’étranges rumeurs sur Mademoiselle B., une personne sans âge, toujours vêtue de blanc. Les hommes qu’elle attire chez elle, dans sa petite maison isolée de la digue, n’ont plus longtemps à vivre. On les retrouve suicidés dans des circonstances suspectes. Quelle sorte de pouvoir détient-elle pour infuser ainsi à ses victimes le goût violent de la mort ? Fasciné, Maurice Pons se retrouve mêlé d’un peu trop près à l’enquête…
Dans un univers mi-réel, mi-fantastique rappelant celui des Saisons, l’écrivain se met en scène avec une maîtrise littéraire et une ironie qui firent de Mademoiselle B. l’un de ses plus grands succès.
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« Mademoiselle B. n’est pas seulement le portrait d’une époque à travers le regard bravache et plein d’autodérision de Pons, c’est un thriller, un vrai, dont vous lisez les dernières pages en montant l’escalier parce que vous ne pouvez pas attendre pour découvrir le dénouement. » — Véronique Ovaldé, Le Monde