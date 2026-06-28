La collection GF-Flammarion donne une édition corrigée et mise à jour des Calligrammes établie par Gérald Purnelle. Baptisés d'un néologisme par Apollinaire, ces poèmes-dessins furent composés au front pour ses correspondantes aimées, Lou et Madeleine. S’il a pu se nourrir du spectacle de la guerre, c’était pour mieux la transfigurer. Et c’est aussi pour continuer de croire en l’avenir qu’il a osé, sous le fracas des bombes, cette étonnante synthèse de plusieurs arts. Fabula vous invite à feuilleter l'ouvrage…

Rappelons le récent volume supervisé par Jeanne Véron et Luc Fraisse, Apollinaire, intertexte européen (Hermann), qui vient faire l'inventaire de la postérité de l’œuvre de Guillaume Apollinaire dans les Beaux-Arts européens, à travers une multiplicité de langues et de supports artistiques. De la littérature au paysagisme, en passant par la peinture, la sculpture et la musique, ces contributions éclairent de lumières nouvelles l’œuvre apollinarienne qui voyage "À travers l’Europe vêtue de petits feux multicolores". Fabula donne à lire la Préface de Laurence Campa et l'Introduction de Jeanne Véron, et à parcourir la Table des matières de l'ouvrage, désormais intégralement accessible en ligne via Cairn.

À l'initiative de Daniel Delbreil et Jeanne Véron, l'Association Internationale des Amis de Guillaume Apollinaire consacre de son côté un volume au dossier de La Rome des Borgia, en regardant le livre tel qu’il est à l’origine, avec sa partie "roman" et sa partie "documentation" appelée "Appendice". Les deux volets de l’œuvre méritent pareillement de retenir l’attention ; la première parce qu’elle révèle une thématique et une technique romanesque qu’il est tentant de rapprocher des œuvres de fiction d’Apollinaire, la seconde parce qu’elle illustre les méthodes de travail de l’auteur (Apollinaire ou un autre) et toutes les richesses du "recours aux sources".