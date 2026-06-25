Le tour de France des personnages de roman

La France, dit-on, est un grand pays de littérature. Et il est vrai que les faits et gestes de nombre de personnages de romans sont inscrits sur les cartes de nos régions. Un livre initié par Ismaël Jude nous entraîne En France, sur les pas des personnages de romans (Flammarion), pour un tour de France vagabond qui est aussi une plongée dans les grandes œuvres de fiction de notre patrimoine commun, cartes topographiques en mains. Fabula vous invite à découvrir la Table, la Préface et quelques-unes de la soixantaine de cartes déployés dans l'ouvrage…

(Illustr.: L’abbé Birotteau, 2019, sculpture en bronze créée par Nicolas Milhé en 2019, dans le cadre de l’Année Balzac en Ville de Tours)