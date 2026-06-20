En quête d'écologie : la forme enquête dans le récit écologique (Univ. Paris Cité)

En quête d'écologie : la forme enquête dans le récit écologique

Appel à communications

Journée(s) d'étude des 3 et 4 février 2027 (Université Paris Cité)

Organisation :

Cécile Narjoux (Université Paris Cité) & Lucie Amir (Université Grenoble Alpes)

Depuis plusieurs années, la question environnementale occupe une place croissante dans les études littéraires contemporaines. Tandis que sous les noms d'écopoétique, d'écocritique ou d'humanités environnementales s'est développée une réflexion sur les rapports entre littérature et écologie¹, d'autres travaux se sont attachés à montrer ce que les représentations contemporaines de la crise écologique doivent à des imaginaires culturels plus anciens et à des formes esthétiques héritées de la culture de masse et des fictions de genre². Parmi celles-ci, la forme de l'enquête, dont les spécialistes de littérature contemporaine ont largement documenté l'omniprésence actuelle³, reste encore relativement peu interrogée dans ses articulations avec les enjeux écologiques, en particulier du point de vue des formes narratives, discursives et stylistiques⁴.

Depuis plusieurs années, en effet, la question écologique s'inscrit de manière récurrente dans des récits qui prennent la forme d'une enquête, qu'elle soit fictionnelle ou non. On pense bien sûr au polar écologique⁵ (voir Sandrine Collette, Caryl Férey, Sonja Delzongle, Colin Niel, ou Olivier Norek, pour qui « le réchauffement climatique est le serial killer le plus efficace de tous les temps⁶ »), mais aussi à l'importation de structures d'enquête dans des récits qui ne relèvent pas strictement des genres policiers (Et vous passerez comme des vents fous de Clara Arnaud, Un monde sans rivages d'Hélène Gaudy, La Folie océan de Vincent Message, Taqawan d'Éric Plamondon, Le Parlement de l'eau de Wendy Delorme), voire dans des récits graphiques documentaires (Le Droit du sol d'Etienne Davodeau, Algues vertes. L'histoire interdite d'Inès Léraud).

La manière dont les problématiques territoriales et environnementales infléchissent les univers policiers a déjà fait l'objet de plusieurs travaux, permettant d'esquisser une écopoétique du polar⁷. Cependant, alors même que l'écopoétique suppose tout à la fois une attention aux enjeux environnementaux et une réflexion sur les manières d'écrire et de lire⁸, les formes narratives, discursives et stylistiques à travers lesquelles ces enjeux sont pris en charge restent encore peu étudiées, a fortiori en ce qui concerne les fictions de grande diffusion. L'articulation entre la tension narrative propre à l'enquête et les modalités d'inscription du discours écologique dans le texte mérite pourtant d'être interrogée.

En privilégiant une approche technique et linguistique, cette journée d'étude propose ainsi d'examiner les modalités narratives, stylistiques et discursives de l'enquête dans les récits écologiques contemporains. Comment les dispositifs hérités ou déplacés du récit d'enquête — construction de l'hypothèse, circulation des indices, mise en tension narrative, organisation des régimes de preuve et de savoir, mais aussi tentation de l'extraordinaire, régimes de l'excès et du sensationnel hérités des fictions criminelles⁹ — contribuent-ils à rendre lisibles les enjeux écologiques contemporains ? Le discours écologique reconfigure-t-il, à l'inverse, les formes du récit d'investigation ?

Une attention particulière pourra être portée aux modalités d'inscription textuelle du discours écologique : configurations énonciatives et jeu des points de vue, polyphonie, intertextualité, modes de citation et d'inscription des discours rapportés, mais aussi modalisations, lexiques de l'enquête et de l'environnement, temporalités de l'investigation, articulation entre récit, documentation et expertise.

Il s'agira ainsi de comprendre dans quelle mesure le discours écologique ne constitue pas un simple thème du récit d'enquête, mais contribue à en transformer les formes narratives, discursives et énonciatives, tout en participant à une possible repolitisation de l'enquête littéraire contemporaine.

Les propositions pourront notamment s'inscrire dans les axes suivants :

Axe 1 : Énonciation, points de vue, régimes discursifs de l'enquête écologique

On pourra s'interroger sur les formes de prise en charge énonciative du discours écologique dans les récits d'enquête : posture et ethos de l'enquêteur, du témoin, du lanceur d'alerte ou de l'expert ; circulation et hiérarchisation des voix ; polyphonie et représentation du discours autre ; modalités de citation, de reformulation et d'inscription des discours scientifiques, militants, médiatiques ou juridiques ; construction textuelle de l'autorité, du doute ou de la crédibilité.

Axe 2 : Tension narrative et temporalités de l'enquête

Cet axe portera sur les modalités narratives de mise en enquête de la crise écologique : construction de l'énigme, circulation des indices, régimes du suspense et de la curiosité, articulation entre enquête rétrospective et anticipation de la catastrophe. On pourra s'interroger sur les temporalités propres à ces récits (latence, retard, irréversibilité, saturation causale), ainsi qu'aux formes de tension narrative mobilisées ou déplacées par les enjeux écologiques.

Axe 3 : Discours écologique, documentation et effets de réel

On pourra enfin étudier les formes d'articulation entre enquête et documentation : usages de l'archive, du document, du témoignage ou de l'expertise scientifique ; hybridation entre fiction et discours factuels ; circulation interdiscursive des savoirs écologiques. Les propositions pourront également interroger les effets stylistiques et discursifs produits par les lexiques spécialisés, les dispositifs documentaires et les formes d'ancrage réaliste mobilisés dans ces récits.

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Les journées d'étude se tiendront les 3 et 4 février 2027 à l'Université Paris Cité.

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Modalités de soumission des propositions

La date limite de réception des propositions de communication est fixée au 30 septembre 2026.

Elles doivent être adressées conjointement à :

Cécile Narjoux, Université Paris Cité, CERILAC : cecilenarjoux.univpariscite@gmail.com

Lucie Amir, Université de Grenoble, UMR Litt&ARts : lucie.amir@univ-grenoble-alpes.fr

Les propositions devront comporter :

Un titre

Un résumé de 300 à 500 mots précisant le corpus d'étude envisagé, l'approche formelle et l'axe choisis

Une notice biobibliographique précisant notamment l'affiliation institutionnelle et la fonction actuelles.

Le fichier (adressé en format word et PDF) sera nommé de la manière suivante : NOM-Prénom-titre-date

Les auteur·ices se verront notifié·e·s le 30 octobre 2026.

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Références

1. Schoentjes, Pierre, Ce qui a lieu : essai d'écopoétique, Marseille, Éditions Wild Project, 2015 ; Littérature et écologie. Le mur des abeilles, Paris, Corti, coll. « Les Essais », 2020 ; Cavallin, Jean-Christophe, et Alain Romestaing (dir.), Écopoétique pour des temps extrêmes, Fabula-LhT, en ligne, n° 27, 2021 : https://doi.org/10.58282/lht.2832.

2. Engélibert, Jean-Paul, Fabuler la fin du monde. La puissance critique des fictions d'apocalypse, Paris, La Découverte, coll. « L'horizon des possibles », 2019 ; Irène Langlet et Aurélie Huz, (dir.), « Fictions climatiques. Introduction. », ReS Futurae, [En ligne], 21 | 2023, mis en ligne le 28 juin 2023, consulté le 27 mai 2026. URL : http://journals.openedition.org/resf/12271.

3. Demanze, Laurent, Un nouvel âge de l'enquête, Paris, José Corti, 2019 ; Zenetti, Marie-Jeanne, Factographies : l'enregistrement à l'époque contemporaine, Paris, Classiques Garnier, 2014 ; Zenetti, Marie-Jeanne, « Un effet d'enquête », Fabula. Atelier de théorie littéraire, 2019 ⟨hal-04513005⟩.

4. Sur l'approche stylistique du roman policier, voir Berthelier, Vincent, Rabaté, Dominique et Vervel, Marc (dir.), Styles du roman policier, actes de colloque en ligne : https://www.fabula.org/colloques/sommaire12551.php, 2025.

5. Par exemple : Collette, Sandrine, Juste après la vague, Paris, Denoël, 2018 et Et toujours les forêts, Paris, JC Lattès, 2020 ; Delzongle, Sonja, Le Dernier chant, Denoël, 2021 ; Férey, Caryl, Lëd, Gallimard, 2021 ; Okavango, Gallimard, 2023 ; Grindadráp, Gallimard, 2025 ; Niel, Colin, Entre fauves, Le Rouergue, 2021 ; Norek, Olivier, Impact, Lafon, 2020. Voir la sélection « Allier le vert et le noir : les polars écologiques ! » : https://www.armitiere.com/dossiers/allier-le-vert-et-le-noir-les-polars-ecologiques/.

6. À propos de son roman Impact, en ligne sur France Inter, le 28 juin 2021 : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/par-jupiter/par-jupiter-du-lundi-28-juin-2021-726361.

7. Jacquelin, Alice et Peillon, Juliette (dir.), « Dans la fabrique du polar vert : écopoétique et ruralité », Belphégor, 2024, en ligne : https://journals.openedition.org/belphegor/5458.

8. cf. Marcandier, Christine, L'Écopoétique, Saint-Denis, PUV, coll. « Libre cours », 2024.

9. Voir Decout, Maxime, « Le roman policier : une machine à imagination », Littérature, 190(2), 21-34, 2018, en ligne : https://doi.org/10.3917/litt.190.0021 ; Migozzi, Jacques, « De Zigomar à Fantômas : charmes sensationnalistes de la fiction transmédiatique à la Belle Époque », Écritures et discours « populaires » (XIX-XXe siècles), édité par Julie Anselmini et Chantal Massol, UGA Éditions, 2023, en ligne : https://doi.org/10.4000/books.ugaeditions.31958.