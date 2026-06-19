Professeur·e en théories littéraires: études féministes. Corpus non occidentaux (Univ. du Québec à Montréal)

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

POSTE DE PROFESSEURE, PROFESSEUR EN THÉORIES LITTÉRAIRES : ÉTUDES FÉMINISTES (CORPUS NON OCCIDENTAUX)

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SOMMAIRE DE LA FONCTION :

• Enseignement au premier cycle et aux cycles supérieurs

• Direction, encadrement et évaluation des personnes étudiantes dans leurs travaux de recherche et de création

• Recherche et/ou activités de création dans le champ d’études et publication des résultats favorisant ainsi l’avancement des connaissances et leur diffusion

• Services à la collectivité : cogestion collégiale de la vie départementale et universitaire (comités, tâches de direction de programmes, implication dans les revues savantes ou de création, etc.)

EXIGENCES :

• Doctorat en études littéraires, en études sémiotiques ou dans un domaine équivalent

• Expérience professionnelle pertinente d’au moins 3 ans, incluant les activités de recherche doctorales

• Publications récentes importantes et pertinentes au poste • Aptitudes pour l’administration, l’encadrement académique et le travail en collégialité

• Expérience d’enseignement au premier cycle et aptitudes à l’enseignement aux études supérieures en théories littéraires

• Engagement dans la recherche, la recherche-création ou la création, subventionnée ou non subventionnée

• Cohérence et constance des activités de recherche, de recherche-création ou de création

• Connaissance de la littérature québécoise

• Maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit

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CONDITIONS D’EMPLOI : Poste régulier pouvant mener à la permanence

RÉMUNÉRATION ANNUELLE au 1er avril 2026 : de 76 210 $ à 185 288 $

LIEU DE TRAVAIL : au cœur du Quartier latin au centre-ville de Montréal – Campus principal

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION PRÉVUE: 1er juin 2027 (sous réserve des autorisations requises)

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Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir AVANT LE 18 SEPTEMBRE 2026, 17 h un dossier en version numérique comprenant :

• un curriculum vitae en français, détaillé, daté et signé

• une lettre de motivation

• deux plans de cours : un pour le cours LIT4700 Sexe, genre et littérature et un au choix entre LIT-1525 Corpus étranger ou LIT2925 Littérature mondiale

• des évaluations d’enseignement

• les fichiers de la thèse et des trois plus importantes publications des cinq dernières années

• trois lettres de recommandation

Envoyer le dossier à:

Michel Lacroix, directeur

A/S de Bouchra Rahmouni

Département d’études littéraires

Université du Québec à Montréal

CP 8888, succ. Centre-ville

Montréal (Québec)

H3C 3P8

rahmouni.bouchra@uqam.ca