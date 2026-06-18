Book studies

Fondée en 2009 par Josée Vincent et Marie-Pier Luneau comme une émanation du Groupe de recherches et d’études sur le livre au Québec (GRÉLQ), la revue Mémoires du livre/Studies in Book Culture a su progressivement ouvrir ses horizons, autant dans les thèmes traités que dans la provenance des contributeurs et contributrices. Mais le moment était sans doute venu de proposer un panorama des différentes directions prises par les études sur le livre depuis la création de la revue. Pour cela, Anthony Glinoer a recourant à ce qui est bien un genre dans la recherche en sciences humaines et sociales : la recension critique. Chaque membre du comité de rédaction a été invité à proposer trois monographies publiées après 2000 et qui mériteraient d’être recensées dans le numéro. Le nouveau sommaire de Mémoires du livre / Studies in Book Culture propose ainsi une utile synthèse d'un quart de siècle d'études en histoire du livre et de l'imprimé.

(Boutique de M. Dentu, libraire, dans la galerie d'Orléans en 1829)