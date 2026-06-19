Fernand Salzmann, Le nom du poème. Aragon et le pétrarquisme

Dans Le nom du poème, Fernand Salzmann se penche sur le nom propre de la femme célébrée par Aragon, Elsa, pour proposer une nouvelle trajectoire de l’entreprise littéraire de cet auteur lue sous l’angle du pétrarquisme. La place du poète florentin semble marginale dans l’œuvre d’Aragon, laquelle est plus volontiers reliée à la tradition de la lyrique courtoise. Pourtant, le pétrarquisme est central, à condition de le lire non pas comme une imitation de Pétrarque, mais comme une forme particulière de subjectivation que le chant amoureux engage. Si Elsa est à Aragon ce que Laure est à Pétrarque, il faut comprendre quelles structures sous-jacentes du Canzoniere resurgissent dans l’œuvre de l’écrivain, et sous quelles formes. L’analyse du Fou d’Elsa (1963), recueil culminant dans la poésie d’Aragon, occupe une place importante dans la réflexion, car on y voit comment l’écriture du nom propre chez cet auteur s’articule à trois imaginaires dont elle procède et qu’elle convoque : l’imaginaire du poème, l’imaginaire de l’art, l’imaginaire de l’amour.
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Sommaire
Introduction
L’onomastique littéraire
Pétrarquisme et critique
Aragon et Pétrarque
Le Fou d’Elsa dans la critique aragonienne
PREMIÈRE PARTIE
LE CHANT D’ELSA
Chapitre premier. Les noms d’Aragon
Le nom du père
Toponymes et pseudonymes
Linguistique et autres influences ?
Sources savantes et littéraires
Les années soixante
Chapitre II. Le pétrarquisme
Pétrarquisme et lyrique courtoise : quelle différence
Le pétrarquisme de Pétrarque
Amour, gloire et nom propre
Laure, un sujet à construire
Chapitre III. Le pétrarquisme aragonien : la question du sujet
Amour sublime et pétrarquisme
Radicalité du pétrarquisme
Mimétisme du désir
La nature du désir
Ton nom, mon nom
Chapitre IV. Le pétrarquisme aragonien : la question du modèle
Du modèle de Matisse au pétrarquisme d’Aragon
Art figuratif et art abstrait
Le maître de Cimiez
La songerie du modèle
Le portrait de Matisse et la fable d’Aragon
L’au-delà du portrait et son pouvoir
Le non-dit d’Elsa
Chapitre V. Variations d’Elsa
Elsa dans la poésie de la Résistance
1956 et au-delà : nouvelle trajectoire d’Elsa
DEUXIÈME PARTIE
LE FOU D’ELSA : NOMS ET PRONOMS D’UN POÈME
Chapitre VI. Un poème multinational
Un arrière-plan politique
Querelle de linguistes et traduction
Les origines soviétiques du Fou d’Elsa
Chapitre VII. Le Fou d’Elsa et ses noms
Les toponymes
Les noms de personnes
Boabdil
Zaïd et Simha
Elsa
Chapitre VIII. Grenade, une famille qui parle plusieurs langues
(In)tolérance
« Je suis vous »
Je et les autres
Conclusion
Bibliographie
Index