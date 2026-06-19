Fernand Salzmann, Le nom du poème. Aragon et le pétrarquisme

Dans Le nom du poème, Fernand Salzmann se penche sur le nom propre de la femme célébrée par Aragon, Elsa, pour proposer une nouvelle trajectoire de l’entreprise littéraire de cet auteur lue sous l’angle du pétrarquisme. La place du poète florentin semble marginale dans l’œuvre d’Aragon, laquelle est plus volontiers reliée à la tradition de la lyrique courtoise. Pourtant, le pétrarquisme est central, à condition de le lire non pas comme une imitation de Pétrarque, mais comme une forme particulière de subjectivation que le chant amoureux engage. Si Elsa est à Aragon ce que Laure est à Pétrarque, il faut comprendre quelles structures sous-jacentes du Canzoniere resurgissent dans l’œuvre de l’écrivain, et sous quelles formes. L’analyse du Fou d’Elsa (1963), recueil culminant dans la poésie d’Aragon, occupe une place importante dans la réflexion, car on y voit comment l’écriture du nom propre chez cet auteur s’articule à trois imaginaires dont elle procède et qu’elle convoque : l’imaginaire du poème, l’imaginaire de l’art, l’imaginaire de l’amour.

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Sommaire

Introduction

L’onomastique littéraire

Pétrarquisme et critique

Aragon et Pétrarque

Le Fou d’Elsa dans la critique aragonienne

PREMIÈRE PARTIE

LE CHANT D’ELSA

Chapitre premier. Les noms d’Aragon

Le nom du père

Toponymes et pseudonymes

Linguistique et autres influences ?

Sources savantes et littéraires

Les années soixante

Chapitre II. Le pétrarquisme

Pétrarquisme et lyrique courtoise : quelle différence

Le pétrarquisme de Pétrarque

Amour, gloire et nom propre

Laure, un sujet à construire

Chapitre III. Le pétrarquisme aragonien : la question du sujet

Amour sublime et pétrarquisme

Radicalité du pétrarquisme

Mimétisme du désir

La nature du désir

Ton nom, mon nom

Chapitre IV. Le pétrarquisme aragonien : la question du modèle

Du modèle de Matisse au pétrarquisme d’Aragon

Art figuratif et art abstrait

Le maître de Cimiez

La songerie du modèle

Le portrait de Matisse et la fable d’Aragon

L’au-delà du portrait et son pouvoir

Le non-dit d’Elsa

Chapitre V. Variations d’Elsa

Elsa dans la poésie de la Résistance

1956 et au-delà : nouvelle trajectoire d’Elsa

DEUXIÈME PARTIE

LE FOU D’ELSA : NOMS ET PRONOMS D’UN POÈME

Chapitre VI. Un poème multinational

Un arrière-plan politique

Querelle de linguistes et traduction

Les origines soviétiques du Fou d’Elsa

Chapitre VII. Le Fou d’Elsa et ses noms

Les toponymes

Les noms de personnes

Boabdil

Zaïd et Simha

Elsa

Chapitre VIII. Grenade, une famille qui parle plusieurs langues

(In)tolérance

« Je suis vous »

Je et les autres

Conclusion

Bibliographie

Index