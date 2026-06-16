De quoi Toussaint Louverture est-il le nom ?

De quels combats Toussaint Louverture est-il le héros ? Figure de proue d’un soulèvement d’esclaves aboutissant à la révolution haïtienne, il a nourri les revendications républicaines, la lutte pour l’abolition de l’esclavage, ainsi que la douloureuse émancipation des colonies vis-à-vis des puissances européennes. Divers écrivains, au XIXe siècle, ont fait de lui l’emblème de leur réflexion sur l’humanité, définie par une aspiration fondamentale à la liberté ; leur républicanisme les incitait à universaliser cette figure et son histoire. Un siècle plus tard, au moment des luttes d’indépendance, Toussaint Louverture a servi les revendications anticoloniales, plutôt qu’un idéal républicain dont l’universalisme apparaissait désormais comme de façade. Cela a renforcé l’association entre ce nom et un héritage spécifiquement caribéen. Mais non au détriment de toute circulation : au contraire, sa figure a pu être revendiquée pour affirmer une communauté mondiale de luttes contre la discrimination et l’inégalité des relations géopolitiques. à l'initiative d'Alison Boulanger, la revue Les grandes figures historiques dans les lettres et les arts consacre un dossier à "Toussaint Louverture, héros de quelle histoire?".