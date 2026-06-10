Violaine Vielmas, Je cherche un mur pour jouer devant. Jean Vilar, écrits de soi et de travail

Jean Vilar, figure majeure du théâtre public, est connu comme fondateur du festival d’Avignon et directeur du Théâtre national populaire. On sait moins qu’il a d’abord voulu être écrivain et qu’il fut polygraphe : journaux, lettres, notes, brouillons, romans…

À partir des milliers d’écrits conservés dans les archives, largement inédits, cet ouvrage explore une part méconnue de son œuvre. Il montre comment l’écriture accompagne chaque étape de son parcours : la formation du jeune artiste, la création d’un festival, la direction d’une troupe et les combats pour un théâtre accessible à tous. Lettres et journaux deviennent les lieux d’une pensée en mouvement, où s’expriment le doute, la détermination, la fatigue, l’amitié, la réflexion artistique et l’exigence morale. S’y dessine une éthique du travail fondée sur la justesse, la discipline, mais aussi la rêverie.

À la croisée de l’histoire culturelle et de l’étude littéraire, ce livre révèle une œuvre dispersée mais profondément cohérente : celle d’un homme qui, toute sa vie, a écrit pour agir, diriger et transmettre.

Violaine Vielmas est agrégée de lettres modernes et docteure de littérature française. Sa thèse, « Correspondance littéraire et journaux de travail de Jean Vilar : édition, étude et commentaire », croise la génétique, les écrits de soi et l’histoire du théâtre pour étudier la dimension littéraire et autobiographique de l’œuvre de l’artiste. Dans le cadre de ses recherches sur les archives et les manuscrits inédits de l’homme de théâtre, elle a publié l’ouvrage Jean Vilar, une biographie épistolaire, Arles, Actes Sud, 2023 ainsi que l’article « Les mises en scène de soi dans la correspondance et le journal de Jean Vila », Cahiers Théâtre/Archives, no 1, « Jean Vilar, l’écriture et la mémoire », Société d’histoire du théâtre,

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Sommaire

Jean Vilar, l’obsession de la mémoire

Première partie - HISTOIRE DES FONDS D’ARCHIVES ET DES PUBLICATIONS

Chapitre 1

« Dresser le catalogue général de notre histoire » : la constitution des fonds

Un premier don aux Archives de France

Le fonds Jean Vilar de la Maison Jean Vilar

Fonds Théâtre national de Chaillot, acquisition d’autographes et versement complémentaire

Les autres fonds conservés à la Maison Jean Vilar

Les derniers ajouts au fonds Jean Vilar

Chapitre 2

« La légende de Jean Vilar » : archives, mémoire et histoire

Le livre inabouti

Le temps des commentaires épiques et lyriques

Vilar, « lieu de mémoire »

Un renouveau scientifique

Deuxième partie - VOCATION LITTÉRAIRE ET ENGAGEMENT THÉÂTRAL : UNE CONTINUITÉ

Chapitre 3

Les années de formation (1926‑1936)

S’initier à l’écriture par le journal

« Ma vie ressemblera bien à un livre »

La littérature pour penser le réel

La formation d’une pensée politique

Chapitre 4

L’affirmation d’une vocation (1936‑1941)

Se définir comme écrivain

Le « carnet de la mort » et l’engagement moral

La lettre comme lieu d’élaboration d’une identité et d’une conception artistique

Chapitre 5

L’épiphanie du théâtre (1941‑1942)

La reconnaissance au sein de Jeune France

« Une grande joie de jeunes artisans » : le journal de tournée avec La Roulotte

« Le reste est comédie »

« Je voudrais avoir ma bicoque à moi, mon petit théâtre » : Vilar co-directeur de troupe

Chapitre 6

« Enfin l’œuvre ! » Vilar, homme de théâtre (1943‑1947)

Premières mises en scène

La reconnaissance au sein du champ théâtral

« Comprendre avec la peau » : l’affirmation d’une esthétique

Troisième partie

UN THÉÂTRE ÉPISTOLAIRE

Chapitre 7

« Les plus vifs éclats » : une correspondance dispersée

Immersion et rhizome

Sources et fonds consultés

Reconstruire le fil des échanges

Chapitre 8

Les paliers d’une vie théâtrale

« Ce festival aura lieu chaque année »

Directeur du TNP : le poète introuvable et les compagnonnages artistiques

Un théâtre populaire au temps de la guerre froide : lettres aux personnalités politiques

« Monsieur le Directeur et ami » : lettres de troupe du TNP

1964-1971 : festival, réformisme et liberté

Chapitre 9

La ligne droite et le tremblé

L’artiste et le pouvoir

L’exigence et l’engagement

L’exercice d’une autorité oblique

Le travail et l’amitié : la juste distance

La représentation de soi : signature et autoportraits

Quatrième partie - DU MEMENTO AU MEMINI : L’ÉCRITURE STRATIFIÉE DU JOURNAL DE BORD

Chapitre 10

« Des chiffres, des faits, des preuves » : le journal‑outil

La fabrique du journal

Une « mémoire de papier »

« Rien de plus imbécile que ces journaux de rêveurs » : l’examen de soi au travail

L’écriture de la justification

Chapitre 11

Génétique du mémento

Récrire son journal : les stratégies d’authenticité

Suppression, conservation, modification, ajout : typologie des gestes de réécriture

La mémoire du comédien

Mettre en récit la direction

« Rien n’est fixe » : les méditations d’un praticien

Cinquième partie - LE DERNIER JOURNAL VILAR, AUTEUR, JUGE ET RÉFORMATEUR DE SON ŒUVRE

Chapitre 12

Transmettre son théâtre

Le « Mémento II » non publié, ou l’affinage de l’outil

« En ce métier, les chiffres n’expliquent pas les choses »

Chapitre 13

Réformer le festival d’Avignon

« Il s’agit de savoir si les festivals ont fait leur temps »

Esquisser un laboratoire de projets

Chapitre 14

Éthique et pratique de l’action culturelle

« Je sais pourquoi et pour qui je travaille : pour les classes laborieuses »

Une politisation du journal

Chapitre 15

Le journal, seuil de l’autobiographie

La fuite du temps

« Je tente de relier les morceaux »

Épilogue

Addendum

Lettre de Jean Vilar à Catherine Leccia

Pierre Fresnay à propos de la pièce de Jean Vilar

Lettre de Jean Vilar à Robert Oppenheimer

Lettre de Jean Vilar à Robert Oppenheimer

Lettre de Jean Vilar à Luciano Damiani

Sources et bibliographie

Index des noms propres