Laurie Lefebvre, Robin Glinatsis (dir.), Voix / Voies de Calliope. L’Épique hors de l’épopée de l’Antiquité à nos jours

L’épopée gréco-latine, avec ses combats mythiques et ses héros casqués, ses monstres fabuleux et ses dieux irascibles, sa muse tutélaire, Calliope, et ses vers solennels, semble venir d’un autre temps, figée dans un monde qui ne serait plus le nôtre. Elle est pourtant bien vivace : inépuisable, la voix de Calliope est intemporelle.

Au sein du théâtre d’hier et d’aujourd’hui, au détour d’une vie de saint ou d’un poème sapphique, au cœur de la low fantasy ou dans la culture pop, le souffle épique, exaltation universelle de cet élan humain vers le plus haut, l’au-delà et l’inconnu, affleure en tout lieu, et en tout temps : c’est ce que démontre le présent volume.

Fruit du croisement entre approches et horizons variés, le projet collectif Voix / Voies de Calliope explore les régions où l’épique se réinvente et se récrit et cartographie les signes de sa présence en des lieux qui, pourtant, l’éloignent de sa terre d’accueil originelle, à la recherche de ce qui en fait l’essence et le cœur.

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Sommaire en ligne via OpenEdition…

Robin Glinatsis et Laurie Lefebvre

Introduction

Première partie. Codes et modèles génétiques : de la théorie à la pratique

Alain Deremetz

L’épique hors de l’épopée ou l’épopée hors d’elle-même

Valentin Decloquement

Réinterpréter l’épopée homérique dans la Vie d’Apollonios de Tyane de Philostrate

Flore Kimmel-Clauzet

L’épopée selon Tzetzès : entre tradition, adaptation et création

Deuxième partie. Thèmes, figures et situations emblématiques

Jean-Pierre Aygon

Reprise et transformation de thèmes épiques dans les tragédies de Sénèque

Bénédicte Delignon

La figure du guerrier citharode et ses transformations hors de l’épopée : contexte culturel, transfert générique et motivation poétique

Sylvie Labarre

Quelques combats épiques chez les poètes latins tardifs

Blandine Le Callet

Harry Potter, héros épique : les références à l’épopée antique dans la saga Harry Potter

Honorine Blaevoet

Laurie Lefebvre et Céline Yang-Grassien (éd.)

Vaiana, une épopée à la sauce Disney

Troisième partie. Le son et l’image : faire résonner le souffle épique

Michel Briand

L’épique, l’hymnique, le mélique et Sappho : registres, genres, pragmatiques sensorielles et discursives

Antoine Foucher

Coordinations épiques en dehors de l’épopée

Séverine Clément-Tarantino

Renouer avec l’épopée par le théâtre : le cas de l’Énéide dans les adaptations d’Olivier Kemeid (L’Énéide, 2006) et de Fabrice Melquiot (J’ai pris mon père sur mes épaules, 2019)

Robin Glinatsis et Laurie Lefebvre

Conclusion générale

Calliope l’éternelle

Bibliographie généralePrésentation des auteurs