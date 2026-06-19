Laurie Lefebvre, Robin Glinatsis (dir.), Voix / Voies de Calliope. L’Épique hors de l’épopée de l’Antiquité à nos jours
L’épopée gréco-latine, avec ses combats mythiques et ses héros casqués, ses monstres fabuleux et ses dieux irascibles, sa muse tutélaire, Calliope, et ses vers solennels, semble venir d’un autre temps, figée dans un monde qui ne serait plus le nôtre. Elle est pourtant bien vivace : inépuisable, la voix de Calliope est intemporelle.
Au sein du théâtre d’hier et d’aujourd’hui, au détour d’une vie de saint ou d’un poème sapphique, au cœur de la low fantasy ou dans la culture pop, le souffle épique, exaltation universelle de cet élan humain vers le plus haut, l’au-delà et l’inconnu, affleure en tout lieu, et en tout temps : c’est ce que démontre le présent volume.
Fruit du croisement entre approches et horizons variés, le projet collectif Voix / Voies de Calliope explore les régions où l’épique se réinvente et se récrit et cartographie les signes de sa présence en des lieux qui, pourtant, l’éloignent de sa terre d’accueil originelle, à la recherche de ce qui en fait l’essence et le cœur.
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Sommaire en ligne via OpenEdition…
Robin Glinatsis et Laurie Lefebvre
Première partie. Codes et modèles génétiques : de la théorie à la pratique
Alain Deremetz
L’épique hors de l’épopée ou l’épopée hors d’elle-même
Valentin Decloquement
Réinterpréter l’épopée homérique dans la Vie d’Apollonios de Tyane de Philostrate
Flore Kimmel-Clauzet
L’épopée selon Tzetzès : entre tradition, adaptation et création
Deuxième partie. Thèmes, figures et situations emblématiques
Jean-Pierre Aygon
Reprise et transformation de thèmes épiques dans les tragédies de Sénèque
Bénédicte Delignon
La figure du guerrier citharode et ses transformations hors de l’épopée : contexte culturel, transfert générique et motivation poétique
Sylvie Labarre
Quelques combats épiques chez les poètes latins tardifs
Blandine Le Callet
Harry Potter, héros épique : les références à l’épopée antique dans la saga Harry Potter
Honorine Blaevoet
Laurie Lefebvre et Céline Yang-Grassien (éd.)
Vaiana, une épopée à la sauce Disney
Troisième partie. Le son et l’image : faire résonner le souffle épique
Michel Briand
L’épique, l’hymnique, le mélique et Sappho : registres, genres, pragmatiques sensorielles et discursives
Antoine Foucher
Coordinations épiques en dehors de l’épopée
Séverine Clément-Tarantino
Renouer avec l’épopée par le théâtre : le cas de l’Énéide dans les adaptations d’Olivier Kemeid (L’Énéide, 2006) et de Fabrice Melquiot (J’ai pris mon père sur mes épaules, 2019)
Robin Glinatsis et Laurie Lefebvre
Calliope l’éternelle