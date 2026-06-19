La fabrique pongienne, 2 | 2026 : "Lectures philosophiques suivi de Objeu(x) : Ponge dans tous ses états" (dir. Benoît Auclerc)
Benoît Auclerc Avant-propos [Texte intégral]
Archives
Pauline Flepp Le « Baptême funèbre » de René Leynaud [Texte intégral] À propos des manuscrits du texte d’hommage à René Leynaud
Lectures philosophiques
Marie Frisson Présentation [Texte intégral]
Marie Pierrat Le parti pris de la poésie [Texte intégral] Dufrenne lecteur de Ponge
Alain Milon Francis Ponge face à l’écolittérature : comment dé(s)écrire l’écologie [Texte intégral]
Objeu(x) : Ponge dans tous ses états
Benoît Auclerc Objeu(x) : Ponge dans tous ses états [Texte intégral]
Valerio Soldà Ponge Reloaded [Texte intégral] Pour une archive des adaptations médiatiques de l’œuvre pongienne
Céline Pardo Le Savon est-il une solution ? Tentative de lecture (ré)active [Texte intégral]
Mémoire de la critique
Jean-Charles Depaule et Marie Frisson Diction / Définition / Description [Texte intégral] Entretien avec Jean-Charles Depaule réalisé par Marie Frisson en avril 2025
James Sacré et Marie Frisson Une boulange de mots [Texte intégral] Entretien avec James Sacré réalisé par Marie Frisson en juin 2025
Recension critique
Marie Frisson Jesper Svenbro, Året hos hyperboréerna [Texte intégral]
L’atelier contemporain
Guylaine Monnier Le ciel de Provence n’est pas de gueules (extrait) [Texte intégral]