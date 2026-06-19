Vladimir Jankélévitch, Une vie en toutes lettres. Correspondance avec Louis Beauduc (1923-1980)

Édition établie et présentée et annotée par Françoise Schwab

« Ne l’oublie pas, nous écrivons pour la postérité, et nos futurs éditeurs réserveront sans doute pour le dernier volume de nos œuvres philosophiques, comme on l’a fait pour Descartes, Kant, etc. ; “la Correspondance de Messieurs V. Jankélévitch et L. Beauduc”. » — Vladimir Jankélévitch

C’est par cette phrase ironique que Vladimir Jankélévitch conclut la première lettre qu’il envoie, en 1923, à son ami et camarade de promotion Louis Beauduc. 137 lettres suivront, et cela pendant cinquante-sept ans. Cette correspondance inédite embrasse près de soixante ans de la vie de Vladimir Jankélévitch, de sa jeunesse à l’École normale supérieure jusqu’aux dernières années de son enseignement à la Sorbonne. Elle révèle l’intimité d’un philosophe pour qui l’amitié fut un lieu d’élaboration aussi essentiel que ses traités. Écrites à Louis Beauduc, professeur discret et esprit subtil, ces lettres esquissent le portrait d’un Jankélévitch étudiant, mélomane, amoureux de Bergson, bouleversé par la guerre, résistant, puis témoin implacable de l’irréversible. Elles dévoilent ses enthousiasmes, ses doutes, ses révoltes et sa foi en la vie – cette vie qu’il n’a cessé de célébrer, jusque dans le deuil et la douleur. Un document historique sur la genèse d’une œuvre et la profondeur d’un lien. Une leçon de fidélité, de pensée et de présence au monde. Et la mise en lumière de l’exil intérieur d’un philosophe. — Patrick Frémeaux

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Vladimir Jankélévitch (1903-1985) : Philosophe, musicologue et professeur à la Sorbonne, Vladimir Jankélévitch a marqué la pensée française du XXe siècle par une œuvre exigeante et poétique, centrée sur l’éthique, le temps, la mort et l’irréversibilité. Résistant pendant la guerre, il s’est fait le témoin inlassable de l’Holocauste et le défenseur d’une mémoire active. Son œuvre majeure comprend Le Pardon, L’Imprescriptible, La Mort, La Musique et l’Ineffable et le Traité des vertus.

Louis Beauduc (1903-1980) : Professeur de philosophie à Limoges, pédagogue admiré de ses élèves, il choisit de ne pas publier, mais son dialogue avec Jankélévitch éclaire, la genèse d’une œuvre majeure.

Françoise Schwab : Historienne et biographe du philosophe, elle est l’éditrice de ses œuvres posthumes.