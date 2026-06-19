Agastya, n° 2 / 2026 : “Non-humains” (dir. Sylvain Brocquet, Amandine Wattelier-Bricout, Carmen Spiers et Julie Rocton)

Par sa thématique « Non‑humains », ce numéro interroge au travers de la traduction et de l’explication de six textes originaux les rapports entre les humains et ceux qui ne le sont pas, à quelque espèce qu’ils appartiennent. Anciens ou contemporains, en sanskrit védique, en sanskrit classique et en ourdou, les textes présentés dans ce nouveau numéro offrent à lire des extraits plus ou moins longs en langue originale et en translittération, le tout accompagné d’un ensemble de notes explicatives (grammaire, vocabulaire, contexte historique et culturel) et d’une traduction française, ainsi que d’une analyse.

Par un accès direct aux sources originales, le lecteur ira à la rencontre d’une démone chienne, traduira un charme d’endormissement des chiens de garde, découvrira les quatre âges du monde enseignés par le singe guerrier Hanumān au héros épique Bhīma, apprendra les soins aux éléphants et leur origine céleste, réfléchira au devenir d’une humanité coupée de la nature et des liens à celle‑ci, et pourra en ornithologue sanskritiste user de toutes sortes de noms d’oiseaux.

Sommaire

Sylvain Brocquet, Julie Rocton, Carmen Spiers et Amandine Wattelier-Bricout

Introduction

Carmen Spiers

La légende de Longue‑Langue dans le Jaiminīyabrāhmaṇa et le Pañcaviṁśabrāhmaṇa du Sāmaveda

Georges-Jean Pinault

Le chien, gardien de la maison en sommeil dans la Saṁhitā du R̥gveda (R̥V)

Sylvain Brocquet

La rencontre de Bhīma et de Hanumān : Mahābhārata, III, 146‑150

Ronan Moreau

Malédictions et savoirs : une histoire des éléphants et des humains (Gajaśāstra de Pālakāpya)

Farha Noor et Ève Tignol

« Vikram, le vampire et le conte » d’Intizar Hussain (1972)

André Couture

À propos de la traduction des noms d’oiseau du sanskrit en français