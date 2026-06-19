Lidil, n° 73 / 2026 : “La formation à l’écrit des étudiant·e·s universitaires en exil : enjeux et perspectives didactiques” (dir. Deborah Meunier, Ève Lejot, Olivier Dezutter et Anass El Gousairi)

Direction du numéro : Deborah Meunier, Ève Lejot, Olivier Dezutter et Anass El Gousairi

En Europe francophone, plusieurs universités ont mis en place des programmes ou des activités pédagogiques spécifiquement destinées aux personnes en situation d’exil récent qui aspirent à entreprendre ou à poursuivre des études supérieures en français. Ce numéro traite des enjeux associés aux compétences écrites à acquérir par ces personnes pour atteindre cet objectif.

Les contributions illustrent diverses problématiques et les réponses didactiques expérimentées : comment, et avec quels effets, les situations d’exil interviennent‑elles dans le processus d’acculturation académique ? Quels sont les effets des pratiques et dispositifs d’écriture (portfolio, écriture assistée par l’IA, feedback) sur les littéracies étudiantes ? Comment la formation à l’écrit s’articule‑t‑elle aux différents champs d’activités universitaires (administration, activités de socialisation, cours universitaires) ? Quels sont les savoirs (linguistiques, discursifs, culturels) et savoir‑faire langagiers et méthodologiques sollicités par/dans les dispositifs de formation à l’écrit ? En quoi les besoins identifiés pour ce public rejoignent‑ils, ou au contraire se distinguent‑ils, de ceux d’autres profils d’étudiant·e·s primoentrant·e·s dans l’enseignement supérieur ? Enfin, comment le plurilinguisme des étudiant·e·s est‑il pris en compte (ou ignoré) dans les pratiques d’enseignement et d’apprentissage ?

Les travaux présentés contribuent à une compréhension élargie des enjeux de formation à l’écrit dans l’enseignement supérieur. Leur lecture invite à repenser les pratiques de formation à l’écrit à la lumière des transformations que l’accueil des personnes en exil introduit dans les universités.

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Sommaire en ligne via OpenEdition…

Deborah Meunier, Ève Lejot, Olivier Dezutter et Anass El GousairiIntroduction. — La formation à l’écrit des étudiant·e·s universitaires en exil : enjeux et perspectives didactiques [Texte intégral]Introduction. — Training in Writing Skills for University Students in Exile: Didactic Issues and Perspectives

Sülün Aykurt-Buchwalter, Marie Beillet, Magali Dimier, Céline Robillard et Charlotte FoucautAccompagner l’intégration des personnes en exil dans un cursus universitaire : le rôle du feedback dans la rédaction de la lettre de motivation [Texte intégral]Facilitating the Integration of Exiled Students into Higher Education: The Role of Feedback in Personal Statement Writing

Donatienne Woerly, Victor Carpentier-Verdeaux et Cristelle CavallaUn outil pour la réussite académique des étudiants en exil : réflexions sur l’amélioration d’un portfolio pour l’immersion universitaire [Texte intégral]A Tool for the Academic Success of Students in Exile: Reflections on Improving a Portfolio for University ImmersionUna herramienta para el éxito académico de los estudiantes en el exilio: reflexiones sobre la mejora de un portafolio para la integración universitaria

Isabelle Racine, Mariana Fonseca Favre, Damien Moulin et Julie DecapFavoriser l’acculturation aux discours universitaires dans le programme passerelle Horizon académique : la prise de notes comme objet d’enseignement-apprentissage [Texte intégral]Promoting Acculturation to Academic Discourse in the Horizon académique Bridging Program: Notetaking as a Subject of Teaching and Learning

Ève Lejot et Anne SchrobiltgenLe passeport de prise de risques linguistiques : regard critique sur un dispositif d’entrée en littéracie universitaire pour les étudiant·e·s en situation d’exil [Texte intégral]The Linguistic Risk-Taking Passport: A Critical Perspective on an Entry-to-Academic-Literacy Program for Students in Situations of Exile

Céline Gouverneur, Emmanuelle Rassart et Nancy VerhulstLittératie de l’IA et stratégies rédactionnelles en français langue seconde à l’université : quelles spécificités pour les étudiant·e·s en exil ? [Texte intégral]AI Literacy and Writing Strategies in French as a Second Language at University: Do Students in Exile Display any Specific Profiles?

Charlotte Dejean, Françoise Boch et Raphaëlle AlexandreAccompagner le projet d’orientation universitaire des étudiant·e·s en exil via une focalisation sur les genres discursifs [Texte intégral]Supporting the University Orientation Project of Students in Exile through a Focus on Discursive Genres

Varia

Pauline JadoulleStance in Contrast: A Corpus-Based Study of English and French Academic Writing [Texte intégral]« Stance » en contraste : étude de corpus de l’écriture académique en anglais et en français

Barthélemy Kaboré et Moumouni ZoungranaLa diplomatie langagière des Moose ou la résilience devant la mort par les formules de salutations [Texte intégral]The Linguistic Diplomacy of the Moose or Resilience in the Face of Death through Greetings

Carole Le Hénaff, Gérard Sensevy, Vasilisa Livinchik, Tony Fournier, Lucie Bouvier et Julie MoreauUne analyse des rapports possibles entre anthropologie et traduction à l’école, à travers des exemples en russe, en espagnol et en breton [Texte intégral]A Study of the Potential Connections between Anthropology and Translation at School, with Examples from Russian, Spanish, and Breton

Nina RioultReprésentations du français du Québec et du français de France au Brésil [Texte intégral]Representations of French from Quebec and French from France in Brazil

Notes de lecture

Alice BurrowsMarc Debono et Camille Noûs, Essai sur la pensée technique en didactique des langues et sociolinguistique francophones [Texte intégral]Limoges, Lambert Lucas, 2024, 294 p.

Timothée CeleyronChristiane Marchello-Nizia et Sophie Prévost, Le français en diachronie : douze siècles d’évolution [Texte intégral]Nouvelle édition actualisée, Paris, Ophrys, 2025, 212 p.

Ibtissem ChachouSalam Diab-Duranton et Henri Duranton (éds), avec la collaboration de Nicolas Vatin, D’Orient en Occident, la voix/voie des proverbes : autour du manuscrit Supplément turc 1200 d’Antoine Galland [Texte intégral]Paris, Libraire orientaliste Paul Geuthner, 2022, 304 p.

Ola Elghamry SabaePaolo Frassi (dir.), Phraséologie et terminologie [Texte intégral]Berlin / Boston, De Gruyter, 2023, 329 p.

Thomas de FornelSusana Benavente Ferrera, Francisco Calvo del Olmo, Erika Hilde Frisan, Veronica Manole, Karine Marielly Rocha da Cunha et Hugues Sheeren, Voyage en langues romanes : interculturel, plurilinguisme, intercompréhension [Texte intégral]Paris, Éditions Didier, 2024, 216 p.

Oscar Garcia MarchenaÉmilie Aussant et Fabien Simon (dir.), Documenter et décrire les langues d’Asie : histoire et épistémologie [Texte intégral]Paris, Société d’histoire et d’épistémologie des sciences du langage (SHESL), 2022, 570 p.

Emmanuelle LaboureyrasBénédicte Étienne et Christine Mongenot (dir.), La transmodalisation : ressource pour lire le texte littéraire ?, revue Le français aujourd’hui, no 220 [Texte intégral]Malakoff, Armand Colin, 2023, 160 p.

Alexis LadreytMariangela Albano, Phraséologie et phraséodidactique du français et des langues [Texte intégral]Paris, L’Harmattan / AGA éditions, coll. « L’Orizzonte », 2024, 378 p.

Pauline LapaqueAna Dias-Chiaruttini et Marie-Pascale Hamez (dir.), Dispositifs et situations didactiques, revue Recherches en didactiques, no 35 [Texte intégral]Lille, Université de Lille, 2023, 152 p.

Aurélie MariscalchiIsabelle Harlé et Dalila Moussi (dir.), Processus de validation des articles en didactiques, revue Recherches en didactiques, no 36 [Texte intégral]Lille, Université de Lille, 2023, 110 p.

Saskia MugnierJérôme Riou, Enseigner la lecture. Lecture, écriture, compréhension [Texte intégral]Paris, Retz, 2023, 128 p.

Maria Liliana Rubio PlateroMuriel Jorgue et Pierre-Yves Testenoire (dir.), Les notes de cours des enseignants : des objets écrits à identifier [Texte intégral]Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2025, 178 p.

Moulay Mohamed TarnaouiSarra Bouzgarrou et Hind Soudani (dir.), Jean-Baptiste Marcellesi : une sociolinguistique au diapason de la modernité, revue Études de linguistique appliquée, no 217 [Texte intégral]Paris, Didier Érudition / Klincksieck, janvier-mars 2025, 128 p.