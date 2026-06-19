L’Affable destruction. Journée d’étude du groupe 19-21 du CIELAM (Aix-en-Provence)

Journée d’étude du groupe 19-21 du CIELAM

« L’Affable destruction »

25 juin 2026 – Aix-Marseille Université – Maison de la recherche – Aix-en-Provence

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Programme de la journée

09h45 — Mot d’accueil et présentation de la journée

10h00 — RUINER (Théâtre et performances)

· Maria Constantine (CIELAM, AMU) : « Ruiner le dogme, sauver la scène : Georges Schehadé et l’héritage surréaliste »

· May Touma (LESA, AMU) : « Expériences de la guerre : esthétiques théâtrales et dramaturgies éclatées »

Table ronde

12h00 – 14h00 — Pause déjeuner

14h00 — FABULER (Poésie, oralité et cultures narratives)

Juliette Manel (artiste-autrice) – étincelle

· Macha Raimondo (CIELAM, AMU) : « Fracas et douceur de la poésie polynésienne : miscellanées et esthétique du fragment dans la poésie de Flora Aurima »

· Cleri Demaria Fanelli (ESA) : « Les Raffineuses »

Table ronde

15h30 – 16h00 — Pause-café

16h00 — RÉINVENTER (Pratiques et théories de la création)

· Isabelle Rodriguez (CIELAM, InCIAM, AMU) : « Réparer les accrocs – tisser encore »

· Chama Elalouzi (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, Maroc) : « Écritures en éclats : avatars, identités et fabulations numériques à l’ère postmoderne »

Table ronde

17h30 — Mot de clôture.