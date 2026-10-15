La traversée de Yourcenar

Gallimard nous fait la surprise d'un inédit de Marguerite Yourcenar : Traversée sur le Bathory – 1964, un court récit aux allures de carnet de route. Au fil de la traversée maritime et des pays visités, l’autrice note paysages, villes en reconstruction, silhouettes de passagers et rencontres fugitives. Ces impressions nourrissent une méditation lucide sur l’Histoire, les traces de la guerre, les fragilités humaines et les incertitudes idéologiques du monde contemporain. En filigrane affleure une dimension intime : Yourcenar voyage avec Grace Frick, sa compagne, dont la santé fragile confère au texte une tonalité grave et retenue. Paraît dans la même temps le portrait par Christophe Bigot de Marguerite Yourcenar, accompagné d'une centaine d'illustrations dont des photographies et documents inédits. Rappelons la parution au printemps dernier du recueil Sur Virginia Woolf. Une femme étincelante et timide et autres textes brefs, déjà salué par Fabula. Mais aussi, un peu plus haut dans le temps, de la correspondance de la romancière, sous le titre "Zénon, sombre Zénon". Correspondance 1968-1970.
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Publié le par Marc Escola