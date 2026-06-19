Écritures du moi en contexte caraïbéen : regards croisés / Escrituras del yo en el contexto caribeño: miradas cruzadas / Self-writing in the Caribbean context: contrasting perspectives (Université des Antilles)

Datum: 23.06.2026 - 24.06.2026

23.06.2026 - 24.06.2026 Zeit: 08:00 - 20:00 Uhr

08:00 - 20:00 Uhr Ort: Université des Antilles, Campus Schoelcher, Martinique

L’écriture de soi dans la littérature caribéenne est liée aux multiples influences culturelles et linguistiques ainsi qu’à l’empreinte coloniale sur le bassin caribéen dans toutes ses différentes nuances. Dans ce contexte, dire « je » et « nous » depuis une position trop souvent marginalisée, c’est affronter un système de représentations hégémoniques qui balisent l’énonciation, et contraignent l’accès à une parole reconnue comme légitime. Vu que la prise de parole à la première personne n’est pas neutre, mais tend aussi à fonctionner comme un dispositif normatif, souvent excluant pour les sujets minorés, respirer à l’universalité du sujet littéraire revient à devoir se désidentifier de soi-même pour se conformer aux normes dominantes du discours. Qui peut écrire la littérature caribéenne et pour quel public ?

Le colloque porte sur des textes provenant des Caraïbes anglophones, francophones et hispanophones.

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Le colloque se clôturera par une rencontre avec l’écrivain, lauréat du prix Goncourt, Patrick Chamoiseau, modérée par la professeure Agnieszka Komorowska (Université de Kassel) et Mme Clara Rochemont (Université des Antilles).

Programme complet du colloque à consulter ici.