Donne in versi nel Novecento tra Italia e Francia (Università Vanvitelli)

Il 22 giugno 2026 si terrà presso l’Aula Appia del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, il Seminario internazionale Donne in versi nel Novecento tra Italia e Francia, organizzato da Elena Porciani, Ada Tosatti e Gaia Santini, evento conclusivo del progetto di ricerca sulle relazioni culturali e interlinguistiche della scrittura poetica femminile italiana del secolo XX con la Francia al centro del periodo di Visiting Researcher presso il DiLBeC della prof.ssa Tosatti (Université Sorbonne Nouvelle).

Programma del Seminario:

ore 12-13,30

Camilla Cederna, Université de Lille

Nel mare della poesia: Elisa Chimenti tra Italia, Marocco e Francia

Ambra Zorat, Université Bourgogne Europe

Dare visibilità a voci poetiche femminili: l’opera di Fernanda Romagnoli

Ada Tosatti, Université Sorbonne Nouvelle

Nella Nobili: scriversi tra le lingue

ore 15-18

Elena Porciani, Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’

Elsa Morante e «les Rares Heureux»

Gaia Santini, Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’

Canzoni e militanza femminista tra Italia e Francia negli anni Settanta

Martina Mileto, Sorbonne Université

«Chiamarsi da barche lontane». Poetica e traduzione tra Anedda e Jaccottet

Ilena Antici, Université Jean Moulin Lyon 3 – Monica Battisti, École Normale Supérieure

Abitare e scrivere l' »altrove »: voci poetiche femminili in Francia

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