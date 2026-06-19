Appel à communication

COLLOQUE INTERNATIONAL

Dictionnaires de musique et encyclopédies musicales en langue française, de Brossard à Lavignac (1703-1931) : fabriques, acteurs, réseaux et circulations

Organisé par

le Palazzetto Bru Zane,

la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret - Fondation Royaumont

l’Université Grenoble Alpes (LUHCIE),

et l’Université Jean Monnet - Saint-Étienne (IHRIM)

Bibliothèque La Grange-Fleuret, Paris, 25 & 26 mars 2027

L’étude des dictionnaires, des encyclopédies et des formes de savoirs qui leur sont associées constitue aujourd’hui un champ de recherche solidement établi, au croisement de la lexicographie, de la métalexicographie, de l’histoire intellectuelle, de l’histoire des savoirs et de l’histoire du livre. Les travaux consacrés aux traditions dictionnairiques françaises, aux formes encyclopédiques modernes et aux transformations des régimes de définition, de classement et de vulgarisation ont considérablement renouvelé notre compréhension de ces objets.

En revanche, l’historiographie demeure dispersée dans le champ musical. Des ouvrages ou corpus précis ont certes fait l’objet d’études importantes — en particulier l’Encyclopédie de Diderot, d’Alembert et Jaucourt (CERNUSCHI, 2000 ; ENCCRE), le Dictionnaire de musique de Rousseau (REIBEL, 2016), les deux tomes de l’Encyclopédie méthodique (RAMAUT et CARENCO, 2018), les entreprises musicographiques de Fétis (CAMPOS, 2013) et de Choron (SIMMS, 1978), ou encore certaines recherches sur le lexique musical médiéval et renaissant —, mais les dictionnaires de musique et encyclopédies musicales publiés en France n’ont encore été que rarement envisagés, sur la longue durée, comme un corpus cohérent de pratiques savantes, éditoriales et intellectuelles. Entre étude d’un auteur, analyse ponctuelle d’un ouvrage, histoire des idées musicales, histoire des disciplines et histoire des médiations éditoriales, le champ reste encore largement à structurer.

Or un tel objet gagne à être abordé dans une perspective attentive non seulement aux contenus, mais aussi à leurs formes, aux supports, aux dispositifs éditoriaux, à leurs modalités de circulation et à leurs appropriations respectives. On sait désormais, depuis les travaux de Roger Chartier et de ses prédécesseurs, qu’on ne peut dissocier la textualité d’une oeuvre de sa matérialité, ni l’histoire des textes de celle des usages et des lectures qui les font exister. Appliquée aux dictionnaires de musique, une telle approche conduit à ne plus les considérer comme de simples réservoirs d’informations, mais comme des technologies de savoir : des instruments de découpage, de hiérarchisation, d’ordonnancement et de transmission des savoirs musicaux.

Le présent colloque se propose de contribuer à cette histoire. Il entend étudier les dictionnaires de musique et encyclopédies musicales en France entre deux jalons majeurs : le Dictionnaire de musique (1703) de Sébastien de Brossard et l’achèvement, en 1931, de l’Encyclopédie de la musique et dictionnaire du Conservatoire dirigée par Albert Lavignac puis Lionel de La Laurencie. Ce vaste arc chronologique permet d’interroger à la fois l’émergence d’une langue technique, les déplacements de la forme dictionnairique, la spécialisation progressive des savoirs musicaux, la multiplication des lectorats et l’évolution des médiations savantes, pédagogiques et éditoriales.

Le présent colloque est centré sur l’espace francophone, entendu à la fois comme espace de publication, de circulation, de traduction, d’appropriation et de légitimation. Seront donc privilégiées les propositions de communication portant sur des dictionnaires et encyclopédies musicales publiés en français, ou insérés dans l’espace savant, pédagogique, critique et éditorial de langue française. Les comparaisons avec d’autres aires linguistiques ou culturelles seront bienvenues dès lors qu’elles permettront d’éclairer plus précisément les dynamiques françaises (transferts de modèles, traductions, adaptations, refontes, emprunts, importations de nomenclatures, circulation de catégories ou de procédures éditoriales). L’enjeu n’est pas seulement de dresser un inventaire d’ouvrages, ni de reconduire une approche strictement canonique limitée à quelques titres célèbres. Il s’agit aussi de restituer la diversité des formes lexicographiques par lesquelles la musique a été pensée, nommée, décrite, classée, historicisée et rendue intelligible : dictionnaires de termes, dictionnaires biographiques, dictionnaires mixtes, encyclopédies musicales, ouvrages spécialisés, dictionnaires bilingues, dictionnaires thématiques, compilations, entreprises d’auteur, travaux collectifs, ouvrages destinés à l’enseignement, à la critique, à la pratique, à l’érudition ou à la vulgarisation.

Le colloque souhaite, en ce sens, favoriser un dialogue entre disciplines. Les propositions relevant de la musicologie y trouveront naturellement place, mais l’appel s’adresse tout autant aux spécialistes de l’histoire du livre et de l’édition, de la lexicographie et de la métalexicographie, des études littéraires, de l’histoire intellectuelle, de l’histoire culturelle, de l’histoire des sciences humaines, de l’histoire de l’enseignement, de la sociologie des médiations savantes, ainsi qu’aux chercheurs et chercheuses en humanités numériques. Une telle ouverture paraît indispensable pour saisir des objets qui relèvent à la fois de l’histoire des textes, des pratiques savantes, des formes éditoriales et des usages sociaux du savoir.

Axes de réflexion

Les propositions pourront s’inscrire, sans exclusivité, dans les axes suivants :

Formes lexicographiques et typologie des objets

On pourra s’intéresser à la diversité des formes lexicographiques : dictionnaires de termes, dictionnaires biographiques, dictionnaires mixtes, encyclopédies musicales, lexiques spécialisés, dictionnaires bilingues, répertoires thématiques, ouvrages régionaux, confessionnels, théâtraux, lyriques, organologiques ou professionnels. Il sera également possible d’interroger les frontières entre dictionnaire, encyclopédie, manuel, bibliothèque raisonnée, lexique, somme historique, répertoire ou instrument pédagogique.

Nommer, définir, classer : taxinomies du musical

Cet axe concernera les opérations intellectuelles par lesquelles les dictionnaires et encyclopédies organisent la matière musicale : constitution des nomenclatures, définitions des termes, hiérarchisation des genres et des formes, catégories esthétiques et historiques, articulation entre théorie et pratique, entre ancien et moderne, entre savoir savant et savoir d’usage.

Fabrique des ouvrages : auteurs, collectifs, ateliers éditoriaux

Les propositions pourront porter sur les profils des auteurs, rédacteurs, collaborateurs, traducteurs, compilateurs, correcteurs, éditeurs, imprimeurs ou graveurs ; sur les différences entre dictionnaire d’auteur et entreprise collective ; sur les formes de signature, d’anonymat, de délégation ; sur la division du travail intellectuel et matériel dans les grandes entreprises encyclopédiques et dictionnaires académiques. Il sera également bienvenu d’investir la question de la fabrication concrète des textes (calendrier, documentation, répartition des tâches, remaniements successifs).

Compilation, emprunt, traduction, réécriture

Une attention particulière sera portée à la génétique des ouvrages et aux filiations textuelles : reprises d’articles, citations, compilations déclarées ou dissimulées, adaptations, refontes, remaniements, traductions, augmentations, réemplois d’un dictionnaire à l’autre. Les généalogies textuelles, les dépendances documentaires et les circuits de transfert constituent un terrain particulièrement fécond pour l’analyse de ces corpus. Les cas de Rousseau, de l’Encyclopédie méthodique, de Castil-Blaze, des traductions des dictionnaires de Lichtenthal ou de Riemann, entre autres, pourront nourrir ce type d’approche.

Matérialité, édition, économie

On pourra examiner les dictionnaires comme objets éditoriaux, en les renvoyant à leurs formes matérielles : formats, volumes, organisation typographique, tables, index, planches, exemples notés, prix, souscriptions, collections, villes d’édition, stratégies des maisons d’édition, rééditions, augmentations, formes de publicité et circuits de diffusion. Il s’agira de replacer ces ouvrages dans l’économie concrète du livre savant, pédagogique ou de vulgarisation.

Publics, usages, appropriations

Cet axe portera sur les lectorats visés ou atteints : amateurs, professionnels, enseignants, élèves, critiques, érudits, musiciens d’église, hommes de théâtre, bibliothécaires, dilettantes. On pourra s’interroger sur les usages pédagogiques, critiques, professionnels, savants ou mondains de ces ouvrages, ainsi que sur les manières dont ils sont cités, consultés, détournés, discutés ou transmis. Les tensions entre ouvrage pour amateurs et ouvrage pour savants, déjà formulées au XIXe siècle, pourront faire l’objet d’analyses particulières.

Dictionnaires et institutions

Les relations entre lexicographie musicale et institutions pourront être explorées : conservatoires, académies, sociétés savantes, presse spécialisée, enseignement, bibliothèques, monde théâtral, administration des beaux-arts, entreprises encyclopédiques généralistes. Il s’agira d’éclairer la place du dictionnaire dans les processus de normalisation, d’autorisation et de professionnalisation du savoir musical, ainsi que dans les carrières institutionnelles de leurs auteurs.

Domaines spécialisés et objets marginaux

Le colloque souhaite également accueillir des travaux sur des objets moins fréquentés : dictionnaires liturgiques, organologiques, lyriques, théâtraux, humoristiques, bilingues, consacrés à un compositeur, à une aire culturelle, à un secteur de pratique ou à un usage professionnel particulier. L’examen de ces corpus permettra de mieux comprendre la spécialisation et la différenciation progressive des savoirs musicaux.

Réception, fortune, postérités

Les propositions pourront enfin porter sur la réception critique des dictionnaires et encyclopédies musicales, leur autorité durable ou contestée, leurs usages par les musicographes, les musicologues, les interprètes, les pédagogues ou les bibliophiles, ainsi que sur leur postérité scientifique, patrimoniale et éditoriale jusqu’à l’époque contemporaine.

Modalités de soumission

Les propositions de communication devront comporter :

• un titre ;

• un résumé de 500 mots ;

• une notice bio-bibliographique de 100 à 150 mots ;

• l’affiliation institutionnelle.

Les propositions sont à envoyer conjointement à matthieu.cailliez@univ-st-etienne.fr, hcornilleau@bru-zane.com et marie.demeilliez@univ-grenoble-alpes.fr avant le 20 septembre 2026.

Les réponses du comité scientifique seront communiquées au plus tard le 1er décembre 2026.

Le colloque se tiendra à la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret, 11bis rue de Vézelay, 75008 Paris, les 25 et 26 mars 2027.

Les langues du colloque seront le français et l’anglais.

Comité d’organisation

Matthieu CAILLIEZ (Université Jean Monnet - Saint-Étienne – IHRIM)

Hector CORNILLEAU (Palazzetto Bru Zane – EHESS)

Marie DEMEILLIEZ (Université Grenoble Alpes – LUHCIE)

Thomas VERNET (Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret – Fondation Royaumont)

Comité scientifique

Matthieu CAILLIEZ (Université Jean Monnet - Saint-Étienne – IHRIM) Rémy CAMPOS (Conservatoire national supérieur de musique de Paris – HEM/HES-SO)

Céline CARENCO (Université Lumière-Lyon 2 – IHRIM)

Alain CERNUSCHI (Université de Lausanne, ENCCRE)

Hector CORNILLEAU (Palazzetto Bru Zane – EHESS)

Marie DEMEILLIEZ (Université Grenoble Alpes – LUHCIE)

Étienne JARDIN (Palazzetto Bru Zane)

Raphaëlle LEGRAND (Sorbonne Université – IReMus)

Christophe REY (CY Cergy Paris Université – LT2D)

Thomas VERNET (Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret – Fondation Royaumont)

Bibliographie indicative

Études

Yolande de BROSSARD, Sébastien de Brossard : théoricien et compositeur, encyclopédiste et maître de chapelle, 1655-1730, Paris, Picard, 1987.

Yolande de BROSSARD, La collection Sébastien de Brossard : 1655-1730 : catalogue, Paris, Bibliothèque nationale de France, 1994.

Rémy CAMPOS, François-Joseph Fétis musicographe, Genève, Droz – Haute école de musique de Genève, 2013.

Alain CERNUSCHI, Penser la musique dans l’Encyclopédie. Étude sur les enjeux de la musicographie des Lumières et sur les liens avec l’encyclopédisme, Paris, Honoré Champion, 2000.

Claude DAUPHIN (éd.), Le Dictionnaire de musique de Jean-Jacques Rousseau : une édition critique, Berne, Peter Lang, 2008.

Danh-Thành DO-HURINVILLE, Patrick HAILLET, Christophe REY (éd.), Cinquante ans de Métalexicographie : bilan et perspectives. Hommage à Jean Pruvost, Paris, Honoré Champion, 2022.

Katharine ELLIS, “The Making of a Dictionary: François-Joseph Fétis, Aristide Farrenc, and the "Biographie Universelle Des Musiciens.” Revue Belge de Musicologie / Belgisch Tijdschrift Voor Muziekwetenschap, vol. 62, 2008, pp. 63–78.

ENCCRE : Edition numérique collaborative et critique de l’Encyclopédie (1751-1772), en ligne : https://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/

Malou HAINE, « Les chausse-trappes (pour les musicologues) des dictionnaires et encyclopédies du XVIIIe siècle en France : l’exemple du violon et des membres de sa famille », Restitutions et patrimonialisation musicales, 2022. URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03563730

Alban RAMAUT et Céline CARENCO (dir.), La série Musique de l’Encyclopédie méthodique (1791-1818), Paris, Honoré Champion, 2018.

Emmanuel REIBEL (dir.), Regards sur le Dictionnaire de musique de Rousseau. Des Lumières au romantisme, Paris, Vrin, 2016.

Bryan R. SIMMS, Alexandre Choron (1771-1834) as a historian and theorist of music, Ann Arbor / Londres, UMI, 1978.

Raymond TROUSSON et Frédéric S. EIGELDINGER (éd.), Jean-Jacques Rousseau, OEuvres complètes, Édition thématique du Tricentenaire, vol. XIII, Slatkine / Champion, Genève / Paris, 2012 : Dictionnaire de musique, édition critique par Amalia Collisani et Brenno Boccadoro.

Corpus non limitatif

Sébastien de BROSSARD, Dictionnaire de musique contenant une explication des termes grecs, latins, italiens, et français les plus usités dans la musique, Paris, Christophe Ballard, 1703.

M. L.** AVOCAT [Jacques LACOMBE], Dictionnaire portatif des Beaux-Arts, ou abrégé de ce qui concerne l’Architecture, la Sculpture, la Peinture, la Gravure, la Poésie et la Musique ; avec La définition de ces Arts, l’explication des Termes & des choses qui leur appartiennent : Ensemble / Les noms, la datte de la naissance & de la mort, les circonstances les plus remarquables de la vie, & le genre particulier de talent des personnes qui se sont distinguées dans ces différens Arts parmi les Anciens & les Modernes ; en France & dans les Pays étrangers, Paris, Veuve Estienne et Fils, 1752.

Jean-Jacques ROUSSEAU, Dictionnaire de musique, Paris, Veuve Duchesne, Libraire, 1768.

Hyacinthe AZAÏS, Méthode de musique Sur un nouveau Plan ; À l'usage des Elèves de l'Ecole Royale Militaire. On a joint aux leçons un accompagnement de basse chiffrée ; six Trios qui peuvent être exécutés par deux Violons et une Basse, quelques Ariettes avec des accompagnements, &c. un Traité abrégé d'Harmonie et un Dictionnaire de Musique, Paris, Rignon, 1773-1774.

Jean-Louis BEFFARA, Dictionnaire de l'Académie royale de Musique, manuscrit autographe, 1 vol. rel. (755 f.) [F-Po Rés. 602], 1783-1784.

Jacques LACOMBE (dir.), Encyclopédie méthodique. Arts et métiers mécaniques, Paris, Panckoucke, Liège, Plomteux, t. 4 : Instruments de musique et Lutherie – Menuiserie, 1785.

Chevalier J. J. O. de MEUDE-MONPAS, Dictionnaire de musique, Dans lequel on simplifie les expressions et les définitions Mathématiques et Physiques qui ont rapport à cet Art, avec des remarques impartiales sur les Poètes lyriques, les Vérificateurs, les Compositeurs, Acteurs, Exécutants, ect, ect. Les discours trop savants ne parlent qu'aux oreilles, Paris, Kapen et Fils, 1787.

Nicolas-Étienne FRAMERY, GUINGUENE, MOMIGNY, Encyclopédie méthodique. Musique, Paris, Panckoucke, 1791, vol. 1 ; Paris, Mme veuve Agasse, 1818, vol. 2.

Annales dramatiques, ou dictionnaire général des théâtres, contenant 1º. L'analyse de tous les Ouvrages dramatiques ; Tragédie, Comédie, Drame, Opéra, Opéra-Comique, Vaudeville, etc., représentés sur les Théâtres de Paris, depuis Jodelle jusqu'à ce jour ; la date de leur représentation, le nom de leurs auteurs, avec des anecdotes théâtrales ; 2º. Les Règles et Observations des grands maîtres sur l'Art dramatique, extraites des oeuvres d'Aristote, Horace, Boileau, d'Aubignac, Corneille, Racine, Molière, Regnard, Destouches, Voltaire, et des meilleurs Aristarques dramatiques ; 3º. Les Notices sur les Auteurs, Compositeurs, Acteurs, Actrices, Danseurs, Danseuses ; avec des anecdotes intéressantes sur tous les Personnages dramatiques, anciens et modernes, morts et vivans, qui ont brillé dans la carrière du Théâtre. Par une société de gens de lettres, Paris, Hénée, 1808-1812, 9 vol.

Alexandre-Étienne CHORON, François-Joseph-Marie FAYOLLE, Dictionnaire historique des musiciens artistes et amateurs, morts ou vivans, qui se sont illustrés en une partie quelconque de la musique et des arts qui y sont relatifs, tels que Compositeurs, Ecrivains didactiques, Théoriciens, Poëtes, Acteurs lyriques, Chanteurs, Instrumentistes, Luthiers, Facteurs, Graveurs, Imprimeurs de musique, etc. ; avec des renseignemens sur les Théâtres, Conservatoires et autres établissemens dont cet art est l’objet. Précédé d'un sommaire de l’histoire de la musique, Paris, Valade, Lenormant, 1810-1811, 2 vol.

Gilles-Louis CHRETIEN, La musique étudiée comme science naturelle, certaine, et comme art, ou grammaire et dictionnaire musical, Paris, l’auteur, 1811 (précis et souscription pour un dictionnaire musical).

CASTIL-BLAZE, Dictionnaire de musique moderne, Paris, Au magasin de musique de la lyre moderne, 1825, 2 vol. [autres éditions : 1821, 1828].

François-Joseph FETIS, La musique mise à la portée de tout le monde. Exposé succinct de tout ce qui est nécessaire pour juger de cet art ; par M. Fétis, directeur de la Revue musicale : deuxième édition augmentée de plusieurs chapitres et suivie d’un dictionnaire des termes de musique et d’une biographie de la musique, Paris, Librairie musicale d’E. Duverger, 1834, 2e éd.

Adolphe LEDHUY, Henri BERTINI (éd.), Encyclopédie pittoresque de la musique contenant L'Histoire de la Musique ancienne et moderne, la Biographie et le Portrait des Artistes célèbres, la Description et la figure des instrumens les plus curieux, l'Analyse des meilleures Méthodes d'enseignement, des morceaux de Musique vocale et instrumentale de toutes les Écoles, les Airs nationaux de tous les pays, avec texte et traduction ; la Description des Danses en usage chez tous les peuples, accompagnée de musique, dessins, figures et costumes ; l'Historique de tous les Théâtres lyriques, avec des vues intérieures ou extérieures de chaque salle ; des OEuvres inédites des grands Maîtres ; un Choix de Musique militaire ; des Chants religieux de toutes les nations ; des articles critiques sur les productions musicales de toutes les époques; rédigée par une société d'artistes et d'hommes de lettres, Paris, H. Delloye, 1835.

François-Joseph FETIS, Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique, Bruxelles, Leroux, 1835-1844, 1ère éd., 8 vol.

Adolphe LEDHUY, Dictionnaire burlesque : Dictionnaire aristocratique, démocratique et mystigorieux de musique vocale et instrumentale ; dans lequel, on trouve des digressions sur l'hippiatrique, la gastronomie et la philosophie hermétique et concentrée, pour consoler les personnes qui du vent de bise ont été frappées au nez, et récréer celles qui sont en la misérable servitude du tyran d’Argencourt ; le tout aussi à l'usage des gens qui veulent raisonner de l'art musical à tort et à travers sans blesser les lois ridicules du bon sens, mis en ordre par Philârmoniàlectryônoptékhèphâliokingôovadi bdïnn publié en lanternois par Krisostauphe Clédeçol, docteur ferré, marqué et patenté, professeur de Castagnettes dans tous les Conservatoires nationaux, étrangers et autres, etc. Traduit par Ydâlôhtüstiphèjâldenpéàb, Racleur de boyau, Paris, Madame Goullet, 1836.

Pierre LICHTENTHAL, Dictionnaire de musique, traduit de l’italien et annoté par Dominique Mondo, Paris, Au bureau de la France musicale, 1839, 2 vol.

Gaetano MOREALI, Dictionnaire de musique Italien-Français ou L’Interprète des mots employés en musique avec des explications, des commentaires propres à diriger et à faciliter l'exécution de toute oeuvre musicale, et des notices historiques sur les principaux genres de composition et sur les instruments usités, Paris, Renard, 1839, 2e éd.

MM. Escudier FRERES [Léon et Marie], Dictionnaire de musique, Paris, Bureau central de musique, 1844, 2 vol.

Joseph D'ORTIGUE, Dictionnaire liturgique, historique et théorique de plain chant et de musique d’église au Moyen Âge et dans les temps modernes, J.-P. Migne, 1853.

Charles SOULLIER, Nouveau Dictionnaire de musique illustré, élémentaire, théorique, historique, artistique, professionnel et complet, Paris, E. Bazault, 1855.

Albert SOWINSKY, Les Musiciens polonais et slaves anciens et modernes. Dictionnaire biographique des compositeurs, chanteurs, instrumentistes, luthiers, constructeurs d'orgues poètes sacrés et lyriques, littérateurs et auteurs de l'art musical, précédé d'un résumé de l'histoire de la musique en Pologne et de la description d'anciens instruments slaves. Notices sur la bibliographie musicale polonaise. Fragments de compositions des Grands-Maîtres polonais et détails sur les pèlerinages célèbres en Pologne, Paris, Librairie Adrien Le Clere et Cie, 1857.

François-Joseph FETIS, Bibliographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique, Paris, Firmin Didot Frères, Fils, 1860-1865, 2e éd., 8 vol. (1878-1880 : + 2 vol.).

Vocabulaire explicatif des locutions étrangères et des termes techniques relatifs à la musique, Bruxelles, Schott Frères, 1866.

François PERENNES, Dictionnaire de noëls et de cantiques, ou répertoire universel de compositions poétiques appartenant aux diverses époques de la langue française depuis qu'elle s'est fixée aux XVIe et XVIIe siècles, jusqu'à nos jours, et propres à être chantées dans les églises, a l'occasion de toutes les fêtes courantes de l'année, sur les dogmes, sur les mystères et sur les sacrements, en l'honneur de la très-sainte vierge, des anges et des saints, sur la doctrine et sur la morale chrétiennes, dans les solennités et les cérémonies catholiques, dans les catéchismes et les assemblées pieuses, dans les écoles des deux sexes et distributions de prix, etc., etc. ; avec un grand nombre de prières et de chants, traduits de la bible et des offices de la liturgie. Suivi de deux tables générales, l'une offrant la liste des cantiques par ordre alphabétique, l'autre les présentant rangés par ordre des matières, Paris, J.-P. Migne, 1867.

Albert de LASALLE, Dictionnaire de la musique appliquée à l’amour, Paris, Librairie internationale, 1868.

Pierre LAROUSSE, Félix CLEMENT, Dictionnaire lyrique ou histoire des opéras contenant l’analyse et la nomenclature de tous les opéras et opéras-comiques représentés en France et à l’étranger depuis l’origine de ce genre d’ouvrages jusqu’à nos jours, Paris, Administration du Grand Dictionnaire universel, 1869 (autres éditions : 1881 et 1905).

Docteur ALDO, Dictionnaire musico-humoristique par le docteur Aldo, Membre de la Fourchette harmonique et de plusieurs autres Sociétés savantes, précédé d’un avertissement par Alexis Azevedo, Paris, E. Gérard et Cie, 1870.

Léon et Marie ESCUDIER, Dictionnaire de musique théorique et historique, Paris, E. Dentu, 1872, 5e éd.

Félix CLEMENT, Les Musiciens célèbres depuis le seizième siècle jusqu’à nos jours, Paris, Hachette et Cie, 1878, 3e éd.

Alexandre BISSON, Théodore de LAJARTE, Petite encyclopédie musicale, Paris, A. Hennuyer, 1884, 2 vol.

F. LEFRANÇOIS, Petit Dictionnaire de musique à l’usage des écoles, Paris, A. Provost, 1884.

Arthur POUGIN, Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’y rattachent, Paris, Firmin-Didot et Cie, 1885.

Albert JACQUOT, Dictionnaire pratique et raisonné des instruments de musique anciens et modernes, Paris, Fischbacher, 1886.

François DESPLANTES, Les Musiciens célèbres, Limoges, Eugène Ardant et Cie, 1889.

Paul ROUGNON, Dictionnaire musical des locutions étrangères (italiennes, allemandes, etc.), Paris, Paul Dupont, 1893.

Albert LAVIGNAC, La Musique et les Musiciens, Paris, Ch. Delagrave, 1895.

Hugo RIEMANN, Dictionnaire de musique, traduit de l’allemand, revu et augmenté par Georges Humbert, Paris, Didier, 1899.

Hugo RIEMANN, Dictionnaire de musique, deuxième édition française entièrement remaniée et augmentée par Georges Humbert, professeur honoraire au Conservatoire de Genève, Paris, Librairie académique, Perrin & Cie, 1913, 2e éd.

Albert LAVIGNAC, Encyclopédie de la musique et dictionnaire du Conservatoire, Paris, Delagrave, 1920-1931, 10 vol.

Michel BRENET, Dictionnaire pratique et historique de la musique, Paris, Armand Colin, 1926.